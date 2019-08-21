Gã cha dượng xâm hại con riêng của vợ khi hai nạn nhân chỉ mới hơn 13 tuổi. Sau đó không lâu, một bé gái mang thai, sinh con.

Hôm qua (20/8), trao đổi với báo chí, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Ngọc Tân (sinh năm 1983, trú Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tân bị bắt vì đã xâm hại con riêng của vợ khiến một trong hai nạn nhân mang thai, sinh con. Theo thông tin từ Tuổi trẻ, năm 2014, Tân cùng một người phụ nữ tên L.T.N.H (38 tuổi), có quan hệ tình cảm. Sau đó, cả hai thuê trọ tại quận Liên Chiểu, chung sống như vợ chồng. Tại thời điểm này, chị H. đã có hai con riêng là N. (14 tuổi) và T. (11 tuổi).

Tân xâm hại con riêng của vợ khiến một trong hai nạn nhân mang thai - Ảnh minh họa: Internet Trong thời gian chị H. mang thai, Tân đã dụ dỗ, uy hiếp để giao cấu với hai con riêng của vợ khiến em N. mang thai và sinh con vào tháng 11/2017. Điều đáng nói là em N. được xác định có hạn chế về tâm thần. Đến tháng 5/2018, đối tượng này bị bắt và phạt tù vì hành vi tàng trữ chất ma túy. Đến tháng 9/2018, chị H. làm đơn gửi đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của Tân. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành xét nghiệm ADN và xác định Tân là cha của đứa bé do N. sinh ra.

Thời gian vừa qua xảy ra khá nhiều vụ hiếp dâm trẻ em khiến dư luận bàng hoàng. Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ suốt 4 năm Sau thời gian tìm hiểu, Huỳnh Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và chị H. chung sống với nhau như vợ chồng. Trong khoảng thời gian này, chị N. đưa con riêng về sống chung. Bắt đầu từ năm 2012, Hải bắt đầu thực hiện hành vi đồi bại với con riêng của vợ. Lúc này bé chỉ mới được 8 tuổi. Phải đến 4 năm sau, gia đình nạn nhân mới phát hiện vụ việc và làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an. Hải bị tuyên án 17 năm tù vì tội dâm ô và hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Internet Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi dâm ô và xâm hại bé gái từ khi nạn nhân học mới lớp 3. Vào ngày 22/7 vừa qua, TAND TP.HCM đã bác bỏ đơn kháng cáo và tuyên Huỳnh Văn Hải 17 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em.

Cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ nhiều lần, bị phát hiện vội vã đi đầu thú Sau nhiều lần hiếp dâm bé gái là con riêng của vợ, khi biết bị phát hiện gã cha dượng đã vội vã đến cơ quan công an đầu thú.

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