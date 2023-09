Hôm qua (20/8), trao đổi với báo chí, Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Ngọc Tân (sinh năm 1983, trú Đà Nẵng) để làm rõ hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Tân xâm hại con riêng của vợ khiến một trong hai nạn nhân mang thai - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian chị H. mang thai, Tân đã dụ dỗ, uy hiếp để giao cấu với hai con riêng của vợ khiến em N. mang thai và sinh con vào tháng 11/2017. Điều đáng nói là em N. được xác định có hạn chế về tâm thần.

Đến tháng 5/2018, đối tượng này bị bắt và phạt tù vì hành vi tàng trữ chất ma túy. Đến tháng 9/2018, chị H. làm đơn gửi đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của Tân. Ngay sau đó, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, tiến hành xét nghiệm ADN và xác định Tân là cha của đứa bé do N. sinh ra.