Theo đó, bị cáo Lang Văn Mun đã hiếp dâm bé gái 11 tuổi là con riêng của vợ. Cụ thể, vào năm 2013, Lang Văn Mun nảy sinh tình cảm với chị H.T.T (sinh năm 1984, xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk). Sau đó Mun về nhà chị T. sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Đến khoảng tháng 6/2017, Mun nảy sinh ý định đồi bại với bé L.A. Theo Công lý, từ tháng 6/2017 đến 21/11/2018, gã cha dượng này đã 9 lần hiếp dâm em L.A tại nhiều nơi trên địa bàn huyện Ea Súp.

Được biết, trước khi đến với Mun, chị T. đã có chồng và có hai con riêng là L.V.D. (sinh năm 2000) và cháu L.T.L.A. (sinh năm 2006). Năm 2014, Mun và chị T. sinh được một con chung là bé H.T.G.

Sau đó, bà ngoại L.A nghi ngờ cháu mình bị hiếp dâm nên gọi con gái lên nói chuyện. Lúc này bé L.A mới kể lại toàn bộ sự việc với người thân. Biết hành vi đồi bại bị bại lộ, Lang Văn Mun đã nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trong phiên tòa xét xử, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lang Văn Mun 17 năm 6 tháng tù giam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi vì tính đến thời điểm lần đầu tiên bị xâm hại, nạn nhân chỉ mới được 11 tuổi 2 tháng.

Mới đây, một người cha dượng khác cũng vừa bị tòa án tuyên phạt 17 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em và dâm ô trẻ em. Vào ngày 22/7 vừa qua, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác bỏ đơn kháng cào của bị cáo Huỳnh Văn Hải (50 tuổi, ngụ xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) và giữ nguyên mức án 17 năm tù giam.

Theo đó, năm 2007, Hải và chị H. (ngụ huyện Dầu Tiếng) đăng ký kết hôn, chung sống như vợ chồng. Sau đó, chị H. đưa theo con gái riêng là bé H. về ở chung. Đến năm 2012, khi bé H. chỉ vừa tròn 10 tuổi, Hải đã nhiều lần dâm ô và hiếp dâm con riêng của vợ.

Hải bị tuyên phạt 17 năm tù giam - Ảnh: Internet

Cuối năm 2016, chị H. có lần vô tình phát hiện chồng giở trò dâm ô với con gái nhưng sau khi nghe lời hứa hẹn của chồng thì im lặng cho qua. Vì sợ lời đe dọa của cha dượng nên bé H. không dám kể lại việc mình bị hiếp dâm.

Sau đó, bà nội bé phát hiện cháu gái có dấu hiệu bất thường nên gặng hỏi. Lúc này nạn nhân mới kể lại sự việc. Ngay sau đó, gia đình đã đưa bé đến cơ quan công an trình báo sự việc.