Theo thông tin trên Daily Mail, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày xảy ra sự việc, sau khi nhận được một cuộc gọi cầu cứu, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này, họ nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 36 tuổi trên người dính đầy máu đứng trước nhà. Cô hốt hoảng nói với cảnh sát rằng 3 đứa con của cô ở bên trong, xin cứu chúng.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào buổi sáng ngày 29/8 vừa qua tại một gia đình người Việt nằm trên dãy 8900 đường Blossom Avenue, Garden Grove, California (Mỹ).

Sau khi cứu được bé gái ra ngoài, họ đã nhanh chóng đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Tuy nhiên vì vết thương quá nặng nên cô bé đã tử vong. Hung thủ sau khi được băng bó vết thương đã bị cảnh sát bắt giữ.

Bên trong căn nhà, họ phát hiện một người đàn ông gốc Việt tên là Tanh Thien Tran (73 tuổi) bị thương đang cầm dao cố thủ. Trong khi một số cảnh sát tìm cách thuyết phục người này đầu hàng thì một nhóm cảnh sát khác đi vòng phía sau để giải cứu 3 đứa trẻ. Ngoài hai cậu bé (một bé 3 tuổi, bé 6 tuổi) được đưa ra ngoài an toàn, lực lượng chức năng tìm thấy một bé gái 11 tuổi bị đâm, nằm úp mặt xuống sàn nhà.

Được biết, trong 3 đứa trẻ, chỉ có bé trai 3 tuổi là con của ông Tanh Thien Tran, còn bé gái 11 tuổi và bé trai 6 tuổi là con riêng của người vợ.

Hiện trường xảy ra sự việc - Ảnh: Daily Mail

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc thương tâm, mới đây một Facebooker đã chia sẻ thêm nhiều tình tiết đau lòng. Theo đó, chính cô bé đã cố gắng bảo vệ mẹ và các em không bị cha dượng giết chết.

Cụ thể, người này viết: “Không có tình yêu nào cao quý bằng hy sinh cho người mình yêu. Trong lúc mẹ của bé bị đe dọa và cầu cứu, thì bé Anh đã không ngần ngại ra tay. Trước hết, bé đã bình tĩnh bảo vệ hai đứa em, rồi lại chính mình hy sinh lao vào gian nguy, để cố cứu mẹ mình. Bé đã sống vỏn vẹn mười năm, nhưng trọn vẹn một kiếp người. Như một thiên thần hộ mệnh vậy!”.

Bức thư của cô bé được người thân tìm thấy - Ảnh: Facebook

Sau khi hung thủ bị bắt, người thân nạn nhân về nhà tìm giấy tờ thì phát hiện một lá thư mà cô bé viết cho mẹ. Nội dung bức thư khiến ai nấy đều không cầm được nước mắt: “Con xin lỗi mẹ, con đã làm mẹ buồn. Con hứa với mẹ con sẽ dùng màu của mẹ mua cho con để học và không có lấy màu của mẹ để phá nữa. Con tặng cái này cho mẹ để chuộc lỗi và tặng cái này cho mẹ vào Christmas. Con xin lỗi mẹ. Yến Anh”.

Để giúp đỡ gia đình tổ chức tang lễ cho cô bé, nhiều người đã chung tay góp quỹ ủng hộ em thông qua trang web GoFundMe.

Hiện tại, vụ án vẫn đang được cảnh sát Garden Grove điều tra, làm rõ.