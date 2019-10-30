Chân dung và lời khai của gã cha dượng dùng thuốc lá châm vào người con gái riêng 6 tuổi của vợ

Sau khi phát hiện hành vi bạo hành trẻ em của Việt, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp. Đối tượng đã thừa nhận việc bạo hành con gái riêng của vợ.

Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mới đây, thông tin bé gái bị bạo hành dã man bởi cha dượng khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Theo thông tin trên Zing, tối qua (29/10), Công an quận 12 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với đối tượng Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Chân dung gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip bé gái kể về việc bị cha dượng bạo hành, châm thuốc khắp người. Cũng trong clip này, ông ngoại của bé C. kể vì hoàn cảnh khó khăn nên đưa cháu lên quận 12 để sống chung với mẹ ruột và cha dượng, không ngờ cháu bị bạo hành dã man. Thấy bé gái bị thương nên nhiều người đã đưa bé về quê với ông ngoại.

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ đối tượng Việt để điều tra, làm rõ.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra hành vi bạo hành trẻ em của gã cha dượng - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Việt khai trước đó đã cùng chị D.T.D (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) sống chung như vợ chồng ở căn nhà trọ tại khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM). Chị D. có con riêng là bé D.N.C (6 tuổi). Thời gian gần đây, chị D. đón con lên sống cùng. Trong quá trình sống chung, gã cha dượng hờ đã dùng tay, chân, roi đánh bé C. dã man. Ngoài ra, Việt còn dùng thuốc lá châm khắp người con riêng của vợ. Tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 51%.

Theo thông tin trên Tổ quốc, qua kiểm tra nhanh, cả cha dượng lẫn mẹ ruột của nạn nhân đều dương tính với chất ma túy.

Kon Tum: Chân dung gã cha dượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng 8 tuổi của vợ rồi bình tĩnh đi làm Chỉ vì muốn vợ quay về, gã cha dượng sát hại con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

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