Chân dung và lời khai của gã cha dượng dùng thuốc lá châm vào người con gái riêng 6 tuổi của vợ

Xã hội 30/10/2019 10:48

Sau khi phát hiện hành vi bạo hành trẻ em của Việt, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp. Đối tượng đã thừa nhận việc bạo hành con gái riêng của vợ.

Từ trước đến nay, những vụ việc bạo hành trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mới đây, thông tin bé gái bị bạo hành dã man bởi cha dượng khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc.

Theo thông tin trên Zing, tối qua (29/10), Công an quận 12 (TP.HCM) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với đối tượng Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

bao hanh tre em 1
Chân dung gã cha dượng bạo hành con riêng của vợ ở Sài Gòn - Ảnh: Internet

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip bé gái kể về việc bị cha dượng bạo hành, châm thuốc khắp người. Cũng trong clip này, ông ngoại của bé C. kể vì hoàn cảnh khó khăn nên đưa cháu lên quận 12 để sống chung với mẹ ruột và cha dượng, không ngờ cháu bị bạo hành dã man. Thấy bé gái bị thương nên nhiều người đã đưa bé về quê với ông ngoại.

Khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng vào cuộc bắt giữ đối tượng Việt để điều tra, làm rõ. 

bao hanh tre em 2
Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra hành vi bạo hành trẻ em của gã cha dượng - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Việt khai trước đó đã cùng chị D.T.D (25 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) sống chung như vợ chồng ở căn nhà trọ tại khu phố 3, phường Tân Hưng Thuận, quận 12 (TP.HCM). Chị D. có con riêng là bé D.N.C (6 tuổi). Thời gian gần đây, chị D. đón con lên sống cùng. Trong quá trình sống chung, gã cha dượng hờ đã dùng tay, chân, roi đánh bé C. dã man. Ngoài ra, Việt còn dùng thuốc lá châm khắp người con riêng của vợ. Tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 51%.

Theo thông tin trên Tổ quốc, qua kiểm tra nhanh, cả cha dượng lẫn mẹ ruột của nạn nhân đều dương tính với chất ma túy.

Kon Tum: Chân dung gã cha dượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng 8 tuổi của vợ rồi bình tĩnh đi làm

Kon Tum: Chân dung gã cha dượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng 8 tuổi của vợ rồi bình tĩnh đi làm

Chỉ vì muốn vợ quay về, gã cha dượng sát hại con riêng của vợ bằng thuốc diệt cỏ. Dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   TP.HCM bé gái bị bạo hành cha dượng bạo hành con riêng của vợ

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 23 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 23 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản