Ông lớn ngành thực phẩm Nhật Bản và nỗ lực làm phong phú trải nghiệm đồ uống của giới trẻ Việt

Bằng chứng là hiện nay trên các cửa hàng tạp hóa, siêu thị lớn nhỏ, người dùng đều có thể dễ dàng bắt gặp các loại sản phẩm như KIRIN Ice+, KIRIN Trà Xanh Nhật, KIRIN Teabreak… Đây cũng là những đồ uống yêu thích của các bạn học sinh sinh viên.

Bước vào thị trường Việt Nam từ năm 2008, đến nay, tập đoàn KIRIN đã chứng minh uy tín và chất lượng của mình thông qua sự thành công của loại sản phẩm nước giải khát.

Trải qua hơn 1 thập kỷ, KIRIN tiếp tục khẳng định vị thế của một ông lớn ngành thực phẩm hàng đầu Việt Nam khi mới đây đã cho ra mắt sản phẩm mới mang tên KIRIN Latte Cà phê & Caramel, thể hiện nỗ lực làm phong phú trải nghiệm đồ uống của giới trẻ Việt .

Khác với các dòng sản phẩm trước, KIRIN Latte Cà phê & Caramel chú trọng mang đến trải nghiệm ngọt ngào với cà phê cho người dùng. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo giữa cà phê Robusta (Cà phê nguyên chất) và caramel.

Trong khi caramel ngọt ngào giúp nạp năng lượng cho não bộ. Cà phê nguyên chất đâm đặc với lượng caffein vừa đủ có khả năng giúp tinh thần luôn tỉnh táo, cho người dùng cảm giác sảng khoái, phấn chấn, luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ cho một ngày dài làm việc, đặc biệt là đối với dân công sở.

Nhờ vào sự kết hợp độc đáo giữa hai thành phần là cà phê nguyên chất và caramel, KIRIN Latte Cà phê & Caramel cũng được xem là "cứu tinh" tuyệt vời dành cho những ai đam mê cà phê nguyên chất nhưng lại không uống được vị đắng đậm đặc.

Sản phẩm cũng thích hợp cho những ai đam mê đồ ngọt và yêu thích caramel. KIRIN Latte Cà phê & Caramel cũng là câu trả lời hoàn hảo dành cho những ai đang tìm kiếm và khám phá những hương vị mới lạ, sáng tạo.

Tương tự như các dòng sản phẩm khác của KIRIN, KIRIN Latte Cà phê & Caramel được thiết kế dưới dạng chai nhựa PET dung tích 345ml rất tiện lợi cho người dùng, có thể mang đi mọi lúc mọi nơi.

KIRIN Latte Cà phê & Caramel giúp tinh thần luôn tỉnh táo, phấn chấn, luôn tràn đầy năng lượng vui vẻ

Ngoài ra, sản phẩm còn được sản xuất theo dây chuyền chiết rót Aseptic kết hợp tối ưu giữa 5 yếu tố vô trùng (chai tiệt trùng, nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng, và môi trường chiết rót vô trùng), giúp giữ nguyên hương vị tự nhiên và chất dinh dưỡng của từng thành phần, đồng thời đảm bảo yêu cầu khắt khe về an toàn thực phẩm.

Điểm cộng khác của sản là giá thành hợp lý, chỉ 10.000 đồng/chai. Tương đương với giá thành cà phê cóc nhưng chất lượng sản phẩm cao, được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với nguyên liệu nguyên chất và lưu giữ được hương vị tư nhiên dưới dây chuyền sản xuất khép kín.

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KIRIN Latte Cà phê & Caramel là sản phẩm mới vừa ra mắt thị trường vào tháng 3/2019 của công ty Cổ Phần Thực Phẩm Quốc Tế (Interfood) thuộc tập đoàn KIRIN Nhật Bản.

KIRIN Latte Cà phê & Caramel là thức uống mới với sự kết hợp độc đáo giữa cà phê nguyên chất Robusta và caramel ngọt ngào. Sản phẩm có giá chỉ 10,000 VND được đóng dưới dạng chai PET sang trọng, tiện lợi giúp bạn thưởng thức và trải nghiệm hương vị cà phê ngọt ngào mọi lúc mọi nơi.

Sản phẩm hiện đang có bán tại các tạp hóa, siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc.

Tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại đây:

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