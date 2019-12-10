Chân dung người cha bạo hành con gái 14 tháng tuổi để ‘dằn mặt’ người tình

Xã hội 10/12/2019 16:11

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt người cha bạo hành con gái 14 tháng tuổi rồi quay clip nhằm “dằn mặt” mẹ của bé.

Nhiều ngày qua, vụ việc cha bạo hành con gái 14 tháng tuổi ở Đồng Nai khiến dư luận vô cùng bức xúc. Tất cả đều vô cùng phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em của người cha trong clip, đồng thời hy vọng cơ quan chức năng sẽ vào cuộc điều tra, trừng trị thích đáng để răn đe.

Liên quan đến vụ việc bạo lực gia đình trên, trao đổi với báo chí hôm nay (10/12), đại diện UBND phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính 1.250.000 đồng với đối tượng Trần Kim Hải (sinh năm 1992, trú phường Trảng Dài) về hành vi đánh đập, gây thương tích cho con gái ruột 14 tháng tuổi.

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Chân dung người cha bạo hành con gái hơn 1 tuổi để dằn mặt người tình - Ảnh: Tổ quốc

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Tổ quốc, Hải đã nhiều lần có hành vi bạo hành cháu bé và người tình. Dù gia đình đã cố khuyên ngăn nhưng không thành. Vì liên tục xảy ra mâu thuẫn nên Hải và người tình đã sống riêng, Hải được nhận quyền nuôi con. Tại cơ quan công an, Hải cũng thừa nhận có sử dụng ma túy.

Như thông tin trước đó đã đưa, cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông kéo tay bé gái quăng mạnh xuống nệm khiến bé hoảng sợ, khóc thét. Chứng kiến cảnh bé gái bị bạo hành, một người phụ nữ đã nhanh chóng chạy đến ôm nạn nhân vỗ về.

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Hành vi của người cha này khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã mời người cha trong clip lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải đã thừa nhận hành vi bạo hành con gái trong phòng trọ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn với mẹ của bé về việc làm giấy khai sinh cho con. Để dằn mặt người tình, Hải đã đánh đập con rồi quay clip. Được biết sự việc xảy ra vào tối 6/12 vừa qua tại phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

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Sau khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị bạo hành.

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