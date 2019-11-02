Xôn xao lời kêu cứu của người phụ nữ nghi bị chồng bạo hành: ‘Nếu tôi chết, xin hãy thương những đứa trẻ của tôi với’

Xã hội 02/11/2019 10:16

Sau khi nhận được thông tin từ người dân, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị bạo hành.

Từ trước đến nay, những vụ việc phụ nữ bị bạo hành luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Mới đây nhất, một người dùng Facebook có tên H.B.N đã cầu cứu cộng đồng mạng, cho rằng bản thân và 3 con nhỏ bị chồng bạo hành trong suốt thời gian dài. 

Theo chia sẻ của chị H.B.N, không chỉ có chị mà 3 đứa con nhỏ cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình suốt 7, 8 năm qua. Trong khi chị phải chịu những trận đòn liên tục từ chồng thì các con của chị cũng thường xuyên bị bố tát vào mặt, nhấc đầu ném xuống sàn. Thậm chí người chồng vũ phu còn doạ giết cả nhà. Dù đã bị chồng bạo hành nhiều năm nhưng chị không dám phản kháng hay báo cơ quan chức năng vì mỗi lần như vậy, chị lại bị đánh đập dã man hơn. Cách đây 2 tuần chị vừa bị chồng bạo hành và đập vỡ điện thoại di động.

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Lời cầu cứu của người phụ nữ nghi bị bạo hành trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo lời nạn nhân, chị và chồng đã ly hôn được hơn nửa năm nhưng vẫn bị đánh đập. Kèm theo dòng trạng thái này, chị còn đăng ảnh chụp vết thương do bị chồng cũ bạo hành. 

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Hình ảnh vết thương trên người chị H.B.N do bị chồng đánh đập cách đây không lâu - Ảnh: Internet

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết của chị H.B.N nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của 4 mẹ con.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết trên Tổ quốc rằng cơ quan chức năng đã mời những người liên quan lên phường hoà giải. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   bạo lực gia đình chồng vũ phu bạo hành vợ

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