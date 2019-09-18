Chồng đánh chết vợ hờ ở Nam Định: Hành động lạnh người của nghi can sau khi gây án

Tin nóng 18/09/2019 11:16

Liên quan đến vụ án mạng chồng đánh chết vợ ở Nam Định, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vì mâu thuẫn gia đình, khoảng 18 giờ ngày 16/9, Phạm Xuân Hương (sinh năm 1976, trú tại thôn Lã Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) và vợ hờ N.T.T.H (sinh năm 1997, quê ở Long Phú, Chợ Lách, Bến Tre) xảy ra tranh cãi. Trong lúc cãi nhau, vì không kiềm chế được cảm xúc nên người chồng đánh chết vợ.

Theo chia sẻ của ông Vũ Thanh Mai - Trưởng công an xã Điền Xá, khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Lúc này, ông Mai nhìn thấy Hương và con trai ngồi xem tivi còn thi thể H. được đắp chăn, nằm trên giường.

chong danh chet vo o nam dinh 1
Sau khi đánh vợ hờ, Hương bỏ ra ngoài. Khi quay về thì phát hiện H. tử vong - Ảnh: Internet

Một công an viên xã Điền Xá cho biết trên Gia đình & Xã hội, khi đến hiện trường, hai bố con Hương đang ngồi cạnh thi thể, vừa xem tivi vừa uống sữa. Cứ mỗi lần uống, cả hai lại bón cho H. một miếng. Bé trai vừa xem tivi vừa bóp tay bóp chân cho mẹ. 

Cũng theo nguồn tin trên, Hương làm nghề lái xe. Từ năm 2013 Hương đưa H. về chung sống như vợ chồng nhưng không tổ chức đám cưới. Sau đó, hai người sinh được 1 người con trai. Thường ngày cuộc sống gia đình Hương không mấy hạnh phúc, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Trước đó, Hương từng đốt ngôi nhà 2 tầng đang sống cùng bố mẹ. Cả Hương và H. đều không có việc làm ổn định.

chong danh chet vo o nam dinh 2
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 16/9, tại thôn Lã Điền xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn, Hương dùng dây điện đánh H. rồi bỏ ra ngoài. Đến gần 20 giờ cùng ngày, Hương quay lại nhà thì phát hiện H. tử vong nên trình báo sự việc với chính quyền. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án chồng đánh chết vợ ở Nam Định này.

Đồng Nai: Chồng sát hại vợ, đâm hàng xóm bị thương sau cuộc điện thoại định mệnh

Đồng Nai: Chồng sát hại vợ, đâm hàng xóm bị thương sau cuộc điện thoại định mệnh

Nghi vợ ngoại tình, người chồng sát hại vợ, sau đó đâm hàng xóm bị thương vì ghen tuông. Sau khi gây án, đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Định án mạng nghiêm trọng chồng đánh chết vợ

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 50 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 50 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào