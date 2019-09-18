Liên quan đến vụ án mạng chồng đánh chết vợ ở Nam Định, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vì mâu thuẫn gia đình, khoảng 18 giờ ngày 16/9, Phạm Xuân Hương (sinh năm 1976, trú tại thôn Lã Điền, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, Nam Định) và vợ hờ N.T.T.H (sinh năm 1997, quê ở Long Phú, Chợ Lách, Bến Tre) xảy ra tranh cãi. Trong lúc cãi nhau, vì không kiềm chế được cảm xúc nên người chồng đánh chết vợ.

Theo chia sẻ của ông Vũ Thanh Mai - Trưởng công an xã Điền Xá, khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương nhanh chóng đến hiện trường kiểm tra. Lúc này, ông Mai nhìn thấy Hương và con trai ngồi xem tivi còn thi thể H. được đắp chăn, nằm trên giường.

Sau khi đánh vợ hờ, Hương bỏ ra ngoài. Khi quay về thì phát hiện H. tử vong - Ảnh: Internet

Một công an viên xã Điền Xá cho biết trên Gia đình & Xã hội, khi đến hiện trường, hai bố con Hương đang ngồi cạnh thi thể, vừa xem tivi vừa uống sữa. Cứ mỗi lần uống, cả hai lại bón cho H. một miếng. Bé trai vừa xem tivi vừa bóp tay bóp chân cho mẹ.

Cũng theo nguồn tin trên, Hương làm nghề lái xe. Từ năm 2013 Hương đưa H. về chung sống như vợ chồng nhưng không tổ chức đám cưới. Sau đó, hai người sinh được 1 người con trai. Thường ngày cuộc sống gia đình Hương không mấy hạnh phúc, cặp đôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Trước đó, Hương từng đốt ngôi nhà 2 tầng đang sống cùng bố mẹ. Cả Hương và H. đều không có việc làm ổn định.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 18 giờ ngày 16/9, tại thôn Lã Điền xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Do mâu thuẫn, Hương dùng dây điện đánh H. rồi bỏ ra ngoài. Đến gần 20 giờ cùng ngày, Hương quay lại nhà thì phát hiện H. tử vong nên trình báo sự việc với chính quyền. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án chồng đánh chết vợ ở Nam Định này.

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