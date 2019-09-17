Đồng Nai: Chồng sát hại vợ, đâm hàng xóm bị thương sau cuộc điện thoại định mệnh

Tin nóng 17/09/2019 09:44

Nghi vợ ngoại tình, người chồng sát hại vợ, sau đó đâm hàng xóm bị thương vì ghen tuông. Sau khi gây án, đối tượng đã ra cơ quan công an đầu thú.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người chồng sát hại vợ, đâm hàng xóm bị thương ở xã Đồi 61.

Theo đó, vào tối 15/9, Nguyễn Tiến Sĩ (37 tuổi, ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nhìn thấy vợ là chị T.T.T.H (30 tuổi, cùng ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) nghe điện thoại từ anh N.V.V (34 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) nên nghi vợ ngoại tình. Vì ghen tuông, Sĩ bực tức la hét dẫn đến việc vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Sĩ dùng kéo đâm vợ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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Vì ghen tuông, người chồng sát hại vợ, đâm hàng xóm bị thương - Ảnh: Internet

Sau đó, Sĩ tiếp tục tìm đến nhà V. dùng dao đâm gục tình địch. Gây án xong, Sĩ rời đi còn nạn nhân được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Sau đó không lâu, Sĩ đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ việc chồng giết vợ vì ghen tuông khiến dư luận bàng hoàng. 

Chồng giết vợ rồi tự tử vì ghen tuông

Cách đây không lâu, tại Gia Lai cũng vừa xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tự tử vì ghen tuông. Theo đó, vào sáng 3/9 người dân trú tại tổ dân phố 10, TT. Chư Sê phát hiện chị Hồ Thị Tâm (35 tuổi, trú tại TT. Chư Sê) tử vong trong nhà tắm. Cách đó không xa, người dân phát hiện anh Lê Văn Khánh (40 tuổi, chồng chị Tâm) bị thương khá nặng. Ngay sau đó, người dân đã đưa anh Khánh đến bệnh viện cấp cứu.

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Anh Khánh giết vợ rồi tự tử vì ghen tuông - Ảnh: Internet

Được biết khoảng 21 giờ ngày 2/9, vì ghen tuông Khánh cầm dao đuổi chém vợ khiến nạn nhân và con phải chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn. Khuya cùng ngày, Khánh đã sang nhà hàng xóm nhận lỗi và đưa vợ con về. Không ngờ đến sáng hôm sau thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chồng giết vợ rồi tự tử, bỏ lại con trai 4 tuổi bơ vơ: Hé lộ tin nhắn cuối cùng gửi người thân

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Liên quan đến vụ chồng giết vợ rồi tự tử, vào buổi sáng cùng ngày người thân nhận được tin nhắn từ biệt và nhờ chăm sóc con trai 4 tuổi từ ông Thiên.

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