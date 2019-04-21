Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi giết vợ, ném xác xuống giếng phi tang và hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng.

Tối qua (20/4), trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Yên Bái xác nhận đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy (34 tuổi, cư trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) về hành vi giết người.

Huy bị tình nghi là kẻ đã sát hại chị Phan Thị Hiền (30 tuổi, quê ở huyện Phong Thổ, Lai Châu, vợ của Huy) rồi ném xác xuống giếng để phi tang.

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nguyên nhân sát hại vợ là do ghen tuông. Theo đó, đối tượng này nghi ngờ vợ trong thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc đã có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Đến ngày 26/2, sau khi đón vợ từ Lai Châu về, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Trong lúc cãi vã, Huy đã dùng một đoạn dây luồn trong vành mũ của chiếc áo đang mặc siết cổ vợ cho đến chết. Khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng này đã lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh thi thể nạn nhân, ném xuống giếng hoang sau nhà chị gái. Đến ngày 27/2, Huy dùng đất, đá, cỏ rác và dùng cuốc đào đất lấp mặt giếng để che giấu tội ác.

Như thông tin trước đó đã đưa, vì không liên lạc được với chị Hiền trong gần 2 tháng nên ngày 5/3 gia đình chị Hiền đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Sau khi dùng sợi dây giết vợ, Huy mang xác nạn nhân vứt dưới giếng hoang sau đó dùng đất lấp lại - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tìm kiếm chị Hiền. Đến ngày 19/4, cơ quan công an phát hiện một chiếc giếng trên địa bàn thôn Yên Bình có dấu hiệu nghi vấn nên đã thuê máy xúc về đào giếng tìm kiếm và phát hiện thi thể một người phụ nữ bị quấn chăn dưới giếng. Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định thi thể này là của chị Phan Thị Hiền.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng hoang: Hé lộ lời khai người chồng Sau khi bị triệu tập để lấy lời khai, Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống giếng sâu.

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