Vụ sát hại vợ, ném xác xuống giếng: Hé lộ nguyên nhân người chồng ra tay tàn độc

Tin nóng 21/04/2019 14:34

Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi giết vợ, ném xác xuống giếng phi tang và hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng kinh hoàng.

Tối qua (20/4), trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Yên Bái xác nhận đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Huy (34 tuổi, cư trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) về hành vi giết người.

Huy bị tình nghi là kẻ đã sát hại chị Phan Thị Hiền (30 tuổi, quê ở huyện Phong Thổ, Lai Châu, vợ của Huy) rồi ném xác xuống giếng để phi tang.

Vụ sát hại vợ, ném xác xuống giếng: Hé lộ nguyên nhân người chồng ra tay tàn độc - Ảnh 1
Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nguyên nhân sát hại vợ là do ghen tuông. Theo đó, đối tượng này nghi ngờ vợ trong thời gian đi làm thuê ở Trung Quốc đã có mối quan hệ ngoài luồng với người khác. Đến ngày 26/2, sau khi đón vợ từ Lai Châu về, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau.

Trong lúc cãi vã, Huy đã dùng một đoạn dây luồn trong vành mũ của chiếc áo đang mặc siết cổ vợ cho đến chết. Khoảng 23 giờ cùng ngày, đối tượng này đã lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh thi thể nạn nhân, ném xuống giếng hoang sau nhà chị gái. Đến ngày 27/2, Huy dùng đất, đá, cỏ rác và dùng cuốc đào đất lấp mặt giếng để che giấu tội ác.

Như thông tin trước đó đã đưa, vì không liên lạc được với chị Hiền trong gần 2 tháng nên ngày 5/3 gia đình chị Hiền đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Vụ sát hại vợ, ném xác xuống giếng: Hé lộ nguyên nhân người chồng ra tay tàn độc - Ảnh 2
Sau khi dùng sợi dây giết vợ, Huy mang xác nạn nhân vứt dưới giếng hoang sau đó dùng đất lấp lại - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được đơn trình báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, tìm kiếm chị Hiền. Đến ngày 19/4, cơ quan công an phát hiện một chiếc giếng trên địa bàn thôn Yên Bình có dấu hiệu nghi vấn nên đã thuê máy xúc về đào giếng tìm kiếm và phát hiện thi thể một người phụ nữ bị quấn chăn dưới giếng. Qua quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định thi thể này là của chị Phan Thị Hiền.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Vụ mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng hoang: Hé lộ lời khai người chồng

Vụ mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng hoang: Hé lộ lời khai người chồng

Sau khi bị triệu tập để lấy lời khai, Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống giếng sâu.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ chồng sát hại vợ ở Yên bái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 53 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào