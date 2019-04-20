Vụ mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng hoang: Hé lộ lời khai người chồng

Xã hội 20/04/2019 15:46

Sau khi bị triệu tập để lấy lời khai, Nguyễn Văn Huy đã thừa nhận hành vi ra tay sát hại vợ rồi phi tang xác xuống giếng sâu.

Liên quan đến vụ việc mẹ phát hiện thi thể con gái dưới giếng hoang sau nhiều tháng mất tích bí ẩn ở Yên Bái, trưa nay (20/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã tạm giữ hình sự nghi phạm Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, trú tại thôn Yên Bình, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên) để điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Nguyễn Văn Huy chính là chồng của nạn nhân Phạm Thị H. (30 tuổi, quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Bước đầu, Huy đã thừa nhận hành vi sát hại vợ rồi phi tang thi thể xuống giếng nhằm chối bỏ tội lỗi. 

Vụ mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng hoang: Hé lộ lời khai người chồng - Ảnh 1
Mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng sau 2 tháng không liên lạc được - Ảnh: FB

Theo điều tra ban đầu, suốt 2 tháng nay do không liên lạc được với con gái, con rể lại nói "vợ bỏ đi đâu không rõ", mẹ chị H. nghi có chuyện chẳng lành nên đã báo công an.

Sau nhiều ngày điều tra, đến ngày 19/4, cơ quan điều tra đã phát hiện dấu vết nghi vấn thi thể chị H. bị bỏ lại dưới giếng hoang đã được vùi lấp của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh tại xã Hưng Thịnh. Sau khi dùng máy xúc đào lớp đất lấp giếng, cơ quan công an phát hiện một người phụ nữ đã tử vong bị quấn chăn dưới giếng, thi thể đã phân hủy mạnh. Sau khi khám nghiệm, công an xác định thi thể bị vùi lấp chính là chị H.

Vụ mẹ phát hiện xác con gái dưới giếng hoang: Hé lộ lời khai người chồng - Ảnh 2
Người chồng thừa nhận sát hại vợ rồi phi tang xác xuống giếng - Ảnh: FB

Công an huyện Trấn Yên lập tức phong tỏa hiện trường, báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Yên Bái. Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Huy được công an đưa về trụ sở để làm việc. Tại đây, nghi phạm thừa nhận đã giết vợ do mâu thuẫn gia đình rồi vùi xác xuống giếng phi tang.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Mẹ bàng hoàng phát hiện xác con gái dưới giếng hoang sau 2 tháng mất tích

Mẹ bàng hoàng phát hiện xác con gái dưới giếng hoang sau 2 tháng mất tích

Suốt 2 tháng nay, mẹ chị H. không liên lạc được với con gái. Linh tính có chuyện chẳng lành, người mẹ liền bắt xe từ Lai Châu sang nhà chồng con gái ở Yên Bái để tìm kiếm thì phát hiện xác con được chôn dưới giếng hoang.

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