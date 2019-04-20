Suốt 2 tháng nay, mẹ chị H. không liên lạc được với con gái. Linh tính có chuyện chẳng lành, người mẹ liền bắt xe từ Lai Châu sang nhà chồng con gái ở Yên Bái để tìm kiếm thì phát hiện xác con được chôn dưới giếng hoang.

Mới đây, tại thôn Yên Bình (xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, Yên Bái) xảy ra vụ việc mẹ phát hiện xác con gái đã mất tích nhiều tháng ở dưới giếng khiến dư luận địa phương chấn động.

Nạn nhân là chị H. (30 tuổi, trú huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu). Chị H. lấy chồng ở Yên Bái. Gần 2 tháng nay, gia đình không liên lạc được với chị, người chồng cũng nói không biết chị đi đâu. Dù đã tích cực hỏi thăm tìm kiếm nhưng vẫn không thể phát hiện tung tích chị H.

Linh tính có chuyện chẳng lành, bà vội bắt xe khách từ Lai Châu sang Yên Bái để tìm kiếm. Bà đã đi tìm khắp các giếng nước trong thôn nhưng không có kết quả.

Mẹ phát hiện xác con gái bị chôn dưới giếng - Ảnh: FB

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: FB

Hy vọng tưởng chừng như dập tắt thì một người trong thôn cho biết ở gần đây có một cái giếng mới được lấp đi khoảng 2 tháng nay. Thấy trùng hợp với thời điểm con gái mất tích, người mẹ đã thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời thuê máy xúc đào giếng bị lấp lên.

Khi máy đào được sâu vài mét, mọi người bàng hoàng phát hiện thi thể một người phụ nữ bị quấn chăn, đang phân hủy mạnh. Người mẹ xác nhận thi thể này chính là chị H.

Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời triệu tập chồng chị H. lên lấy lời khai.

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