Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bị chồng bạo hành dã man khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc.

Sau một hồi đánh đập bằng dép, anh ta lại dùng tay chân đấm, đá rồi giật tóc, dúi vợ vào góc tường. Gã chồng vũ phu cũng không ngần ngại lên gối vào vùng đầu và mặt vợ như kẻ thù.

Hình ảnh trong clip cho thấy người đàn ông cởi trần liên tiếp túm tóc, đánh đập vợ ở dưới chân cầu thang. Chưa hết, người chồng còn tàn nhẫn túm tóc rồi cầm dép tát tới tấp vào mặt vợ.

Người vợ bị chồng bạo hành dã man bên dưới cầu thang - Ảnh cắt từ clip

Cuối cùng, gã chồng túm tóc rồi lôi vợ xềnh xệch vào bên trong. Hình ảnh trong đoạn clip hiển thị thời gian xảy ra sự việc là vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 24/12. Sự việc do chính nạn nhân đăng lên Facebook để tố cáo.

Trên trang cá nhân, người vợ này chia sẻ: “Hôm nay em sẽ cho cả xã hội biết 13 năm qua em phải sống trong một cuộc sống hôn nhân như thế nào? Hơn cả địa ngục trần gian”.

Người phụ nữ 'vạch trần' bộ mặt của chồng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Bài viết này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, lãnh đạo thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ) xác nhận sự việc trên xảy ra vào đêm 24/12 tại địa phương. Khi chính quyền địa phương đến nhà, cặp vợ chồng này cho biết đây là việc nội bộ, gia đình muốn tự giải quyết.

Hình ảnh vết thương do chính nạn nhân chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, người phụ nữ này đã từ chối chia sẻ với báo chí vì “không muốn làm lớn chuyện”. Cũng theo nguồn tin trên, gia đình này thường xuyên xảy ra cãi vã, xô xát.