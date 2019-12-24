Đưa con đi xem phim bắt gặp chồng ngoại tình, vợ ‘chẳng dại đánh ghen bằng tay cho hại sức’ vẫn trị được chồng và bồ nhí

Xã hội 24/12/2019 12:01

Bắt gặp chồng ngoại tình, thay vì “nổi điên” người vợ lại xử lý hết sức nhẹ nhàng khiến cả chồng và cô bồ nhí hoảng sợ, "chạy mất dép".

Từ trước đến nay, chuyện các bà vợ đánh ghen khi bắt gặp chồng ngoại tình không phải là chuyện hiếm. Trong khi hầu hết chị em đều “nổi điên”, lao vào đánh đập chồng và kẻ thứ 3 thì người vợ trong câu chuyện dưới đây lại xử lý hết sức nhẹ nhàng.

Theo câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, chị và chồng đã kết hôn được 6 năm. Mặc dù người chồng không quá chỉn chu, tâm lý nhưng lại rất trách nhiệm, biết chăm lo cho gia đình. Nhờ vậy, chị vợ vẫn luôn hài lòng, chuyên tâm lo cho gia đình.

Đến một ngày, chị rủ chồng đưa con đi khu vui chơi nhưng chồng bảo phải đi gặp khách hàng quan trọng. Nghe vậy, chị đành tự đưa con đi xem phim. Bất ngờ, khi chị vừa xếp hàng chờ lấy vé xem phim thì nhìn thấy chồng ôm một cô gái trẻ. 

Người vợ chia sẻ: “Nói thật, ai từng rơi vào hoàn cảnh như em mới hiểu được cái cảm giác của em lúc bấy giờ. Tức lắm các chị ạ, chỉ muốn lao tới cho chúng nó một trận.

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Đưa con đi xem phim, người vợ bắt gặp chồng ngoại tình nhưng lại xử lý hết sức nhẹ nhàng - Ảnh: Internet

 Nhưng tay còn vướng bế con, nghĩ giờ mà làm ầm ĩ thì vừa dại mặt mình, lại ảnh hưởng tới tâm lý của con. Đấy là còn chưa kể có khi mình chạy lại đánh ghen, nó đang sĩ gái nó lại đánh mình bảo vệ nhân tình thì toi”.

Sau cùng người vợ xử lý bằng cách mua bỏng ngô đến đưa tận tay chồng để ăn cùng cô gái kia mà không làm ầm ĩ gì thêm. Nhìn thấy vợ, anh chồng sợ “tái mặt” còn cô bồ nhí cũng không thoải mái gì hơn.

Trong lúc người vợ đang cùng con nhỏ xem phim thì anh chồng đã xử lý mọi việc êm ái, cô gái trẻ cũng mất dạng. Mặc dù người chồng đã năn nỉ, xin lỗi nhưng người vợ vẫn quyết định ly thân với chồng để dằn mặt.

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Dù người chồng đã lên tiếng xin lỗi nhưng chị vợ vẫn quyết định ly thân để dằn mặt - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều khen ngợi người vợ vì đã bình tĩnh xử lý mọi việc. Bởi trước đó đã có không ít tấm gương đánh ghen bằng bạo lực bị chồng vũ phu đánh ngược lại hay bị chính quyền xử phạt.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội vợ đánh ghen chồng ngoại tình

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