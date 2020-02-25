Vợ giám đốc bỗng xông vào đập vỡ cửa kính, tưởng có ‘biến’ đánh ghen ai dè nguyên nhân lại thế này

Xã hội 25/02/2020 13:58

Câu chuyện chị vợ giám đốc đột nhiên xông vào phòng làm việc của sếp, đập vỡ cửa kính gây xôn xao mạng xã hội nhiều giờ liền.

Từ trước đến nay, những câu chuyện gay cấn về ngoại tình, đánh ghen luôn là một trong những chủ đề gây xôn xao mạng xã hội. Mới đây, một cư dân mạng vừa chia sẻ lại vụ việc hy hữu xảy ra trong phòng làm việc của sếp được mọi người hết sức quan tâm.

Theo đó, người này và các đồng nghiệp đã phải chứng kiến “cơn thịnh nộ” của vợ sếp. Chị ta không chỉ hùng hổ xông vào phòng làm việc mà còn đập bể cả cửa kính khiến ai nấy đều hoảng hồn. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc lại không hề nghiêm trọng như mọi người tưởng tượng mà chỉ vì... một nồi cá kho.

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Hiện trường xảy ra câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội do 1 Facebooker chia sẻ - Ảnh: Facebook

Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ trên một diễn đàn dành cho giới trẻ: “Cả công ty mình vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh luôn. Không biết ông sếp của bọn mình làm gì mà chị vợ đến tận nơi tìm. Bình thường mọi khi đến văn phòng bà chị hiền lành vui vẻ lắm, gặp ai cũng hỏi dạo này công việc ổn không các em. Ấy thế mà hôm nay, bà chị mặt căng đét, lầm lì không nói câu nào. Khuôn mặt hiện lên đúng một hàng chữ ‘sếp chúng mày đâu’. Bà chị vợ lao thẳng vào phòng riêng của sếp, thấy sếp đóng cửa cố thủ trong phòng, bà chị đập vỡ cái cửa kính luôn vào lôi chồng về bằng được. Không cần quan tâm anh em công ty đang trố mắt bất ngờ. Sếp thấy vợ căng quá, đành phải cun cút ra về theo vợ. Mấy anh em tò mò, nhắn tin hỏi sếp thì nhận được quả câu trả lời như này. Đúng là mỗi người có một nỗi lo riêng. Người nghèo thì lo tiền, người giàu thì lo gia đình”.

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Hóa ra nguyên nhân khiến chị vợ giận dữ là nồi cá kho bị cháy - Ảnh: Facebook

Ngay khi được đăng tải, câu chuyện hy hữu đã gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều người thẳng thừng chỉ trích người vợ nóng tính, khiến chồng mất mặt trước nhân viên. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực chị vợ. Họ cho rằng khi món ăn yêu thích bị hỏng, chị này tức giận cũng là chuyện bình thường.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, được bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   đánh ghen ngoại tình nóng trên mạng xã hội

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