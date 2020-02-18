Cô dâu được chị gái tặng 49 cây vàng cùng 2,5 tỷ làm của hồi môn khiến dân mạng ‘đỏ mắt’ ghen tỵ

Xã hội 18/02/2020 10:54

Nhiều giờ qua, hình ảnh cô dâu nhận của hồi môn khủng, đeo vàng "trĩu cổ" gây xôn xao mạng xã hội. Hiện clip ghi lại khoảnh khắc này đang được chia sẻ nhiệt tình khắp các diễn đàn Facebook.

Sau đám cưới của "cô dâu 200 cây vàng", mới đây một đám cưới có của hồi môn khủng của cô dâu ở TP.HCM lại khiến dân tình thêm lần nữa "dậy sóng".

Cụ thể, theo nội dung trong đoạn clip đang gây bão khắp các trang mạng xã hội, người chị trao cho vợ chồng em gái một số trang sức bằng vàng khủng và nhiều cọc tiền mặt. Theo thông tin được dân mạng chia sẻ, tổng số của hồi môn cô dâu nhận được lên đến 2,8 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 49 cây vàng và 2,5 tỷ tiền mặt.

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Cặp đôi đeo vàng 'trĩu cổ' gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: FB

Được biết người chị trong clip là Nguyễn Thị Ánh Ngọc (sinh năm 1988, sống tại TP.HCM). Cô dâu là Nguyễn Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1999) và chú rể Trần Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1998). Vốn làm công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính nên gia đình Ánh Ngọc rất dư dả.

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Cận cảnh của hồi môn khủng người chị dành tặng cho vợ chồng em gái - Ảnh: FB

Theo thông tin người chị gái chia sẻ trên Báo Đất Việt, vì thấy em rể hiền lành, ngoan ngoãn và yêu thương em mình hết mực nên chị đã trích một phần nhỏ trong khối tài sản của mình để dành tặng hai vợ chồng em gái. Để trao hết số của hồi môn nói trên, người chị gái phải mất gần 40 phút, cả 3 người đều “đổ mồ hôi hột”. Được biết chú rể và cô dâu chỉ mới yêu nhau vài tháng rồi nhanh chóng đi đến hôn nhân.

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Để trao hết số của hồi môn này, người chị phải mất đến 40 phút - Ảnh: Internet

Bên cạnh của hồi môn “khủng”, đám cưới còn gây chú ý bởi có sự tham gia của diễn viên Kinh Quốc, rước dâu bằng siêu xe mui trần và dàn mô tô “xịn xò”.

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Dàn mô tô 'xịn xò' xuất hiện trong đám cưới của cặp đôi trẻ - Ảnh: Internet

Hiện tại, những hình ảnh trong hôn lễ của cặp đôi vẫn đang là đề tài gây xôn xao mạng xã hội.

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Từ khóa:   TP. HCM cô dâu 200 cây vàng đám cưới khủng

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