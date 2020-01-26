‘Cô dâu 200 cây vàng’ ở Nam Định khoe lâu đài xa hoa, được trang trí như cung điện vào dịp Tết 

Đầu tháng 1/2019, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh đám cưới đình đám của “cô dâu 200 cây vàng” với khung cảnh vô cùng xa hoa. Theo đó, cô dâu này tên Trần Thu Hương (sinh năm 1999, ngụ Phú An, Trực Cát, Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Mới đây, cô dâu Thu Hương lại khiến dân mạng được dịp "rửa mắt" khi chia sẻ loạt ảnh hoành tráng trong dịp Tết. Vào ngày mùng 1, giống bao nhà khác, gia đình cô cũng sum vầy bên bữa cơm năm mới. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là khung cảnh vô cùng sang trọng, hoành tráng trong lâu đài 7 tầng. Có thể thấy, hầu hết nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ, bát đũa được thiết kế tinh xảo, các món ăn đều vô cùng cầu kì chẳng khác gì cung điện hoàng gia thời xưa.