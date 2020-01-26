‘Cô dâu 200 cây vàng’ ở Nam Định khoe lâu đài xa hoa, được trang trí như cung điện vào dịp Tết 

Sau gần 1 năm gây bão mạng xã hội, “cô dâu 200 cây vàng” lại tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe lâu đài 7 tầng được trang trí như cung điện vào dịp Tết.
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Đầu tháng 1/2019, cư dân mạng liên tục chia sẻ hình ảnh đám cưới đình đám của “cô dâu 200 cây vàng” với khung cảnh vô cùng xa hoa. Theo đó, cô dâu này tên Trần Thu Hương (sinh năm 1999, ngụ Phú An, Trực Cát, Trực Ninh, tỉnh Nam Định).
Mới đây, cô dâu Thu Hương lại khiến dân mạng được dịp "rửa mắt" khi chia sẻ loạt ảnh hoành tráng trong dịp Tết. Vào ngày mùng 1, giống bao nhà khác, gia đình cô cũng sum vầy bên bữa cơm năm mới. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý chính là khung cảnh vô cùng sang trọng, hoành tráng trong lâu đài 7 tầng. Có thể thấy, hầu hết nội thất trong nhà đều được làm bằng gỗ, bát đũa được thiết kế tinh xảo, các món ăn đều vô cùng cầu kì chẳng khác gì cung điện hoàng gia thời xưa.
Trước đó vào tháng 1/2019, hình ảnh Thu Hương đeo vàng trĩu cổ trong tiệc cưới được tổ chức tại lâu đài 7 tầng ở Nam Định nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng. Theo tiết lộ của cô dâu, trong đám cưới cô nàng nhận được của hồi môn lên đến 200 cây vàng. Thực đơn trong đám cưới cũng có nhiều món ăn, rượu đắt tiền. Đặc biệt là sự xuất hiện của dàn siêu xe đắt đỏ càng khiến đám cưới được chú ý nhiều hơn.
Mặc dù là tiểu thư nhà giàu, nhưng theo lời kể của bạn bè xung quanh, phải đến khi Thu Hương tổ chức đám cưới, mọi người mới biết gia thế khủng của cô nàng.