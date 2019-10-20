Hé lộ quà 20/10 ‘khủng’ của 'cô dâu 200 cây vàng' từng gây xôn xao MXH ở Nam Định

Sau hơn 9 tháng gây xôn xao với đám cưới xa hoa bậc nhất Nam Định, “cô dâu 200 cây vàng” tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe quà 20/10 trên trang cá nhân.

Đầu năm nay, đám cưới của “cô dâu 200 cây vàng” - Trần Thu Hương (19 tuổi) tại Nam Định khiến dư luận không khỏi xôn xao vì quá hoành tráng, xa hoa. Sau đám cưới, cuộc sống của cô vẫn nhận được sự chú ý của dân mạng. Nhiều người tò mò trong những dịp đặc biệt như ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Thu Hương sẽ nhận được món quà như thế nào từ chồng.

'Cô dâu 200 cây vàng' khoe quà được nhận từ chồng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Khung cảnh ấm cúng trong ngôi nhà xa hoa của Thu Hương - Ảnh: Internet

Mới đây, Thu Hương đã đăng ảnh quà tặng của chồng lên trang cá nhân. Trong ảnh, cô nàng khoe 2 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max, kèm 1 chú gấu bông vô cùng đáng yêu. Thế nhưng dân tình lại phát hiện cô ẩn ý khoe món quà ý nghĩa thật sự trên dòng caption. Cụ thể, Thu Hương viết: “Quà 20/10 sớm của mẹ và bé”.

Nhiều người cho rằng cô dâu 10X đang mang thai con đầu lòng. Chính vì vậy ngay sau khi bức ảnh được đăng tải, không ít người gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Thu Hương.

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu Nam Định từng gây bão trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Khi nhắc đến rich kid Trần Thu Hương, mọi người vẫn nhớ đến hình ảnh đám cưới “dát vàng” từng là chủ đề nóng trên mạng xã hội một thời gian dài. Cô dâu đeo vàng nặng trĩu cổ với của hồi môn lên đến 200 cây vàng, địa điểm tổ chức là lâu đài 7 tầng xa hoa. Chưa kể, đoàn xe rước dâu toàn là siêu xe.

Khung cảnh xa hoa trong đám cưới của cô dâu 10X từng gây xôn xao - Ảnh: Internet

Mặc dù là tiểu thư trong gia đình giàu có nhưng từ trước đến nay, Thu Hương chưa từng khoe khoang về gia cảnh của mình. Phải đến khi cô nàng tổ chức đám cưới, bạn bè mới biết cô là tiểu thư nhà giàu chính hiệu.

Rời tòa lâu đài 7 tầng, con gái đại gia Nam Định sống ra sao? Sau đám cưới bạc tỷ cùng số hồi môn 'khủng' là 200 cây vàng, cô dâu Nam Định đang có tháng ngày mật ngọt của cuộc sống lứa đôi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-qua-20-10-khung-cua-co-dau-200-cay-vang-tung-gay-xon-xao-mxh-o-nam-dinh-341592.html