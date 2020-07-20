Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ không hề đánh ghen mà quyết định ly hôn và gửi đôi lời tới chồng cũng như cô bồ nhí.

Trước nay, chuyện vợ, chồng ngoại tình luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là hội chị em bỉm sữa. Mới đây, mạng xã hội xôn xao với câu chuyện vợ bắt gặp chồng có mối quan hệ bất chính với một cô gái sinh năm 2000. Theo chia sẻ của người vợ, cô và chồng kết hôn, có con với nhau trong vòng 1 năm rưỡi. Lúc mới cưới, cả hai không có gì trong tay. Ban đầu cô vẫn nghĩ cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc. Thế nhưng cuối cùng, cô lại phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với một cô gái khác.

Chị vợ 'bóc phốt' chồng ngoại tình trên trang cá nhân - Ảnh: FB Trong khí đó, “bồ nhí” là một người chị em thân thiết của cô. Theo chia sẻ trên trang cá nhân, cô đã phát hiện hai người này qua lại với nhau. Dù biết chuyện nhưng người vợ vẫn chịu đựng để âm thầm thu thập bằng chứng nhằm kết thúc mọi chuyện. Sau cùng, cô còn đến tận nhà nghỉ, bắt tại trận lúc cặp đôi đang say sưa ân ái. Dù chứng kiến toàn bộ sự việc, cô không hề dùng bạo lực đánh ghen mà chỉ ghi lại bằng chứng rồi viết đơn ly hôn.

Tin nhắn của cặp đôi bị người vợ phát hiện - Ảnh: FB Cô cho rằng phụ nữ hiện đại phải đánh son chứ không đánh ghen. Bởi việc đánh ghen giống như việc chúng ta đập muỗi, đập phát chết luôn nhưng không bao giờ hết. Sau khi đăng hết tất cả các bằng chứng, người vợ còn trải lòng về những gì mình đã trải qua. Cô bồ nhí nhắn tin xin lỗi chị vợ - Ảnh: FB Theo đó, trong suốt 1 tháng kể từ ngày biết chuyện, cô đã ôm con khóc hằng đêm. Sau một khoảng thời gian dài chịu đựng, cuối cùng cô cũng đã vượt qua và đối mặt với hiện tại. Cô cũng cảm thấy may mắn vì đã có được một đứa con xinh xắn, đáng yêu. Dù 'tiểu tam' và người chồng đã nhắn tin xin lỗi nhưng cuộc hôn nhân này đã không thể cứu vãn. - Ảnh: FB Hành động ứng xử văn minh của người vợ được mọi người khen ngợi. Đồng thời, cư dân mạng cũng tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh éo le của cô, hy vọng cô sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Hà Nội: Nghi bố ngoại tình, 2 con gái mang mắm tôm đi đánh ghen thay vì mẹ quá hiền Nghi bố ngoại tình, 2 con gái mang mắm tôm đi đánh ghen thay mẹ. Sau đó, nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.

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