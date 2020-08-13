Liên quan đến vụ việc cô gái 17 tuổi bị lột áo đánh ghen, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Trao đổi với báo chí, thượng tá Lê Văn Cang - trưởng Công an huyện Tuy Phước, Bình Định - cho biết đang điều tra vụ thiếu nữ 17 tuổi bị lột áo đánh ghen.

Theo đó, nạn nhân được xác định là T.Đ.T (17 tuổi). Cụ thể, vào khoảng 12 giờ trưa 9/8, khi T. đang ở nhà một mình, một thanh niên tên Tiến (ngụ xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước) chạy xe máy đến rủ T. đi uống nước.

Tuy nhiên, sau đó người này lại chở T. vào một ngôi nhà ở xóm 2, thôn Phụng Sơn, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Lúc này, T. bị một nhóm thanh thiếu niên gồm 8 người thay nhau hành hung, nhục mạ, lột đồ rồi quay clip lại. Cô gái 17 tuổi kể lại: “Họ bắt cháu nhốt trong nhà rồi 3 người con gái thay nhau đánh. Lúc đầu họ tát lia lịa, đánh vào mặt, đầu cháu. Đau quá, cháu quỳ xuống van xin nhưng họ vẫn không tha, tiếp tục đánh đập, lột đồ rồi quay clip đến gần 1 giờ đồng hồ mới thả ra”.

Thiếu nữ 17 tuổi bị lột áo đánh ghen, quay clip đăng lên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Zing, công an bước đầu xác định, vào trưa 9/8, Đoàn Thị Kim Ngân yêu cầu một thanh niên tên Tiến đến TP. Quy Nhơn chở T. về xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước. Tại nhà riêng, Ngân cùng 2 cô gái khác đã hành hung nạn nhân. Một cô gái tên Hằng đã lột áo của T. để cho một đối tượng tên Nguyễn Vũ Đức dùng điện thoại quay clip, tung lên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo công an địa phương cho biết đã triệu tập Ngân và những người liên quan để thu thập lời khai. Bước đầu, những người này thừa nhận đánh T. vì ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm. Sau hơn 30 phút đánh đập, cả nhóm mới thả T. về.

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