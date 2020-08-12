Nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong tại khu cách ly tập trung ở Bình Dương. Được biết, nạn nhân trở về từ Nhật Bản vào ngày 29/7.

Trao đổi với báo chí, đại diện sở Y tế tỉnh Bình Dương xác nhận tại khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 tại thị xã Bến Cát (Bình Dương) vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống đất dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 10/8, những người trong khu cách ly nghe tiếng động mạnh ngoài sân nên chạy đến kiểm tra thì phát hiện một nam thanh niên tử vong.

Được biết, nạn nhân là 1 trong số 343 người Việt Nam từ Nhật Bản trở về và được đưa vào khu cách ly tập trung từ ngày 29/7 vừa qua. Theo Vietnamnet, trong thời gian này, nạn nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với Covid-19, tuy nhiên có dấu hiệu trầm cảm.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Sắp hết hạn cách ly, nam thanh niên rơi từ tầng 4 xuống đất tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến sáng nay (12/8), Việt Nam có tổng cộng 866 ca mắc Covid-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Hiện có hơn 134.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, có hơn 5.300 người cách ly tập trung tại bệnh viện. Cách ly tập trung tại cơ sở khác có 24.180 người. Cách ly tại nhà, nơi lưu trú có 104.703 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hiện có 61 ca bệnh đã có kết quả âm tính ít nhất một lần. Trong đó, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 10 ca, 51 ca âm tính lần 2 trở lên.

Việt Nam cũng chữa khỏi Covid-19 cho 399 bệnh nhân, ghi nhận 17 ca tử vong.

Một bệnh nhân mắc Covid-19 bỏ ăn, nằng nặc đòi về nhà Từ bữa vào khu cách ly đến nay, bệnh nhân 862 đã bỏ 4 bữa không ăn và đòi về nhà dù cho các y bác sĩ hết lời khuyên nhủ.

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