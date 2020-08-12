Thêm một bệnh nhân Covid-19 tử vong, là ca thứ 17

Xã hội 12/08/2020 08:02

Sáng nay, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 431 là trường hợp tử vong thứ 17 kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam.

Sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của một bệnh nhân Covid-19.

Đó là bệnh nhân 431 (nam, 55 tuổi, địa chỉ ở Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng). Nam bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type I, suy thận mạn giai đoạn cuối và tăng huyết áp.

Từ ngày 26 đến 30/7, bệnh nhân được điều trị và cách ly tại khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 27/7, ông có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 31/7, BN431 được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Bác sĩ chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nhân đái tháo đường type I, suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

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Tính đến hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 17 trường hợp tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày 31/7 đến 4/8, BN431 hôn mê, thở máy, truyền máu và lọc máu liên tục. Ông được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập. Tối 4/8, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa, xẹp phổi hai đáy, phù toàn thân, viêm mô tế bào hoại tử - loạn dưỡng vùng cánh tay phải.

Ngày 6-10/8, bệnh nhân mê sâu, yếu tứ chi, nhịp tim nhanh, huyết áp dao động thấp. Bệnh nhân bắt đầu sốt cao liên tục từ 10/8.

3h sáng 11/8, bệnh nhân có ngưng tim, được hồi sức tim phổi hiệu quả. 0h sáng nay (12/8), bệnh trở nặng, mạch rời rạc, huyết áp tụt kẹp. Sau 30 phút, bệnh nhân ngừng tim hoàn toàn. 0h30, bệnh nhân 431 tử vong.

Chẩn đoán tử vong là viêm phổi nặng do Covid-19 trên bệnh nhân đái tháo đường type I, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, có 17 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta tử vong (bệnh nhân 496, 426, 429, 524, 475, 499, 428, 437, 651, 718, 456, 430, 737, 436, 522, 832 và 431). Đa số đều là người cao tuổi và có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...

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