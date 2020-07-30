Từ ngày 22 đến 27/7, nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 450 đã đến Aeon Mall Bình Tân ít nhất 6 lần để mua thức ăn.

Chiều 29/7, Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 và công tác ứng phó của TP.HCM. Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 thứ 450, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho biết bệnh nhân 450 rời khỏi Bệnh viện Quốc tế City là “vì lý do cá nhân không tiện nói ra chứ không phải bỏ trốn”.

Sau đó lực lượng công an đã vào cuộc tìm ra người phụ nữ này. Sau khi được thông báo là nghi nhiễm bệnh Covid-19, bệnh nhân đã tự giác đi vào Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để cách ly.

Theo thông tin trên VTC, trong tối cùng ngày, Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân, nằm ở số 1, đường 17A, khu phố 11, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đã đưa ra thông tin chính thức về lịch trình của bệnh nhân 450 trong thời gian ghé mua sắm tại đây trước khi được xác định dương tính với Covid-19.

Nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 450 đã đến Aeon Mall Bình Tân ít nhất 6 lần - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi nhận được thông tin, Aeon Mall Bình Tân đã kiểm tra, rà soát và xác nhận được thông tin di chuyển của nữ bệnh nhân này như sau:

Từ 26/6 đến 20/7, bệnh nhân 450 chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Từ 22/7 đến 27/7, người này đi bộ đến Aeon Mall Bình Tân 1-2 lần/ngày để mua thức ăn.

Ngày 26/7 có triệu chứng sổ mũi, mỏi cơ, mệt mỏi.

Ngày 29/7, bệnh nhân được xác nhận dương tính với Covid-19.

Ngoài việc xác nhận lịch trình di chuyển của ca dương tính tại TP HCM từng đến trung tâm mua sắm, Aeon Mall Bình Tân còn tiến hành khử khuẩn toàn bộ trung tâm, yêu cầu những nhân viên đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân tự cách ly tại nhà, khai báo sức khoẻ cũng như kiểm tra theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hà Nội: Thêm 1 ca nghi nhiễm COVID-19, ở quận Tây Hồ Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội có một bệnh nhân dương tính, một người còn lại nghi nhiễm COVID-19, cả 2 đều từ Đà Nẵng trở về.

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