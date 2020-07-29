Theo chia sẻ của ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ cuối tháng 6, bệnh nhân 449 (nam, 49 tuổi, sống ở Đà Nẵng, quốc tịch Mỹ) đã có dấu hiệu bệnh hô hấp và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan họp cung cấp thông tin về hai ca nhiễm Covid-19 mới nhất ở TP.HCM (bệnh 449 và bệnh nhân 450) đã được Bộ Y tế công bố vào 18 giờ cùng ngày.

Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ lưu lại Bệnh viện Chợ Rẫy 10 tiếng đồng hồ sau đó chuyển sang Bệnh viện Triều An chưa đầy 1 giờ đồng hồ và tiếp tục yêu cầu chuyển sang Bệnh viện Quốc tế City. Đến ngày 27/7, Bệnh viện Quốc tế City lấy mẫu xét nghiệm, và chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xử lý như một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, tăng huyết áp tràn khí màng phổi ở nhiều khoa cấp cứu, nội lồng ngực, nội hô hấp, sau đó được chuyển bằng xe cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 21/7.

Ngoài ra, vợ của bệnh nhân có thời gian chăm sóc chồng ở Bệnh viện Đà Nẵng cũng có dấu hiệu mỏi cơ, mệt mỏi, sổ mũi nên được lấy mẫu xét nghiệm vào cùng ngày. Hiện tại hai bệnh nhân hiện đã được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị. Ngay khi nhận được tin về 2 ca nghi nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp khoanh vùng và điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc để lấy mẫu, cách ly từ 14 giờ ngày 28/7.

Thông tin trên Pháp luật TP. HCM cho biết, kết quả thống kê có tổng cộng 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa với hai bệnh nhân. Trong đó, đã có 148 trường hợp được xác minh, 10 trường hợp đang tiếp tục xác minh và một trường hợp vẫn đang được truy vết.

Qua lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 121/147 mẫu âm tính, 26 mẫu đang chờ kết quả và một người đang chờ lấy mẫu. Trong đó, 81 người tiếp xúc gần và xa với bệnh nhân tại Bệnh viện Quốc tế City và 27 trường hợp tiếp xúc gần ở Bệnh viện Chợ Rẫy đều được xác định âm tính.

Nói về tình trạng bệnh của 2 bệnh nhân trên, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, ông Tăng Chí Thượng cho biết nữ bệnh nhân không sốt, ổn định, phổi chưa tổn thương, chỉ ho khan.

Trong khi đó, bệnh nhân nam vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, phải thở oxy, tổn thương dạng phế nang lan tỏa hai bên, kèm nhiều bệnh lý cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp. Bên cạnh đó, xét nghiệm SARS-CoV02 của bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nên các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa nội tiết, nội tim mạch để tập trung điều trị cho bệnh nhân.