2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở TP.HCM tiếp xúc với 159 người, 1 trường hợp vẫn đang được truy vết

Xã hội 29/07/2020 19:27

Liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM, hiện cơ quan chức năng thống kê có tổng cộng 159 trường hợp tiếp xúc gần và xa với 2 bệnh nhân.

Chiều nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan họp cung cấp thông tin về hai ca nhiễm Covid-19 mới nhất ở TP.HCM (bệnh 449 và bệnh nhân 450) đã được Bộ Y tế công bố vào 18 giờ cùng ngày.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ cuối tháng 6, bệnh nhân 449 (nam, 49 tuổi, sống ở Đà Nẵng, quốc tịch Mỹ) đã có dấu hiệu bệnh hô hấp và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng, tăng huyết áp tràn khí màng phổi ở nhiều khoa cấp cứu, nội lồng ngực, nội hô hấp, sau đó được chuyển bằng xe cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 21/7.

nhiem covid 19 1
Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM trả lời cụ thể về hai ca nhiễm Covid-19 mới ở TP.HCM - Ảnh: PLO

Tuy nhiên, bệnh nhân chỉ lưu lại Bệnh viện Chợ Rẫy 10 tiếng đồng hồ sau đó chuyển sang Bệnh viện Triều An chưa đầy 1 giờ đồng hồ và tiếp tục yêu cầu chuyển sang Bệnh viện Quốc tế City. Đến ngày 27/7, Bệnh viện Quốc tế City lấy mẫu xét nghiệm, và chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xử lý như một trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Ngoài ra, vợ của bệnh nhân có thời gian chăm sóc chồng ở Bệnh viện Đà Nẵng cũng có dấu hiệu mỏi cơ, mệt mỏi, sổ mũi nên được lấy mẫu xét nghiệm vào cùng ngày. Hiện tại hai bệnh nhân hiện đã được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM điều trị. Ngay khi nhận được tin về 2 ca nghi nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp khoanh vùng và điều tra, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc để lấy mẫu, cách ly từ 14 giờ ngày 28/7.

Thông tin trên Pháp luật TP. HCM cho biết, kết quả thống kê có tổng cộng 104 trường hợp tiếp xúc gần, 55 trường hợp tiếp xúc xa với hai bệnh nhân. Trong đó, đã có 148 trường hợp được xác minh, 10 trường hợp đang tiếp tục xác minh và một trường hợp vẫn đang được truy vết.

Qua lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 121/147 mẫu âm tính, 26 mẫu đang chờ kết quả và một người đang chờ lấy mẫu. Trong đó, 81 người tiếp xúc gần và xa với bệnh nhân tại Bệnh viện Quốc tế City và 27 trường hợp tiếp xúc gần ở Bệnh viện Chợ Rẫy đều được xác định âm tính.

Nói về tình trạng bệnh của 2 bệnh nhân trên, Phó Giám đốc Sở Y tế TP. HCM, ông Tăng Chí Thượng cho biết nữ bệnh nhân không sốt, ổn định, phổi chưa tổn thương, chỉ ho khan.

Trong khi đó, bệnh nhân nam vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt, phải thở oxy, tổn thương dạng phế nang lan tỏa hai bên, kèm nhiều bệnh lý cao huyết áp, tiểu đường, viêm khớp. Bên cạnh đó, xét nghiệm SARS-CoV02 của bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng nên các bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa nội tiết, nội tim mạch để tập trung điều trị cho bệnh nhân.

Loạt hình ảnh xúc động về y bác sĩ trước trận chiến mới chống lại Covid-19: Người tạm biệt con ốm vào Đà Nẵng cứu viện, người không ngại cắt phăng mái tóc dài

Loạt hình ảnh xúc động về y bác sĩ trước trận chiến mới chống lại Covid-19: Người tạm biệt con ốm vào Đà Nẵng cứu viện, người không ngại cắt phăng mái tóc dài

Vì sức khỏe và sự an toàn của cả dân tộc, các y bác sĩ không ngại tạm biệt gia đình, bỏ lại mái tóc dài quý giá sau lưng để dốc hết sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 TP. HCM phòng chống Covid-19

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản