Quảng Nam: Xót cảnh vợ mắc Covid-19 không thể về đưa tiễn chồng lần cuối

Nhiễm Covid-19 tại bệnh viện, người vợ không thể về đưa tiễn chồng lần cuối khi chồng qua đời. Đây là trường hợp của bệnh nhân 730.

Theo đó, bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 730 là nữ, sinh năm 1961, trú tại Điện Thắng Nam, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trước đó, vào ngày 2/7, chị đưa chồng đến khám và nhập viện tại khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.

Trong suốt khoảng thời gian chồng điều trị tại đây, chị là người trực tiếp chăm sóc. Từ ngày 5 - 31/7, người chồng được chuyển đến khoa Nội thần kinh huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng, chị tiếp tục là người thường xuyên chăm sóc. Chiều ngày 31/7, chị được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng.

Ngày 3/8, người chồng mất và được đưa đi hoả thiêu nhưng người vợ không thể đi cùng. Chị tiếp tục được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng.

Vì đang cách ly, người vợ không thể về đưa tiễn chồng lần cuối - Ảnh minh họa: Internet

Đến ngày 4/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng nhận được mẫu xét nghiệm dịch hầu của người phụ nữ này. Đến ngày 5/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

- Tính đến 6 giờ ngày 11/8: Việt Nam, có tổng cộng 847 ca mắc Covid-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. - Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 389 ca. - Tính từ 18 giờ ngày 10/8 đến 6 giờ ngày 11/8: 0 ca mắc mới. Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 165.983, trong đó: - Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.628. - Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 27.472. - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 132.883. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: Đến hiện tại đã có 399 ca bệnh Covid-19 trong số 847 ca của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47,1% tổng số ca bệnh Covid-19 trong cả nước. Tính đến sáng ngày 11/8, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang được điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 389 bệnh nhân dương tính với virus gây Covid-19. Số trường hợp tử vong: 15 ca.

Ông chủ doanh nghiệp 'bỏ việc', vợ chồng 'bỏ nhà'... để chạy xe, bốc hàng cứu trợ giữa tâm dịch Covid-19 Họ là những ông chủ doanh nghiệp, giám đốc, chủ gara ô tô, khách sạn... nhưng đã "bỏ việc", "bỏ nhà", cùng góp sức vận chuyển những chuyến hàng quan trọng giữa tâm dịch Covid-19. Họ nói: "Thành phố của mình, mình không sẵn sàng 'chiến đấu' thì ai làm".

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