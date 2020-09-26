Hành động phản cảm của đôi nam nữ trong xe ô tô khiến nhiều người phẫn nộ. Điều này chẳng những vi phạm thuần phong mỹ tục mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều hình ảnh các cặp đôi thể hiện tình cảm thái quá nơi công cộng bị ném đá không thương tiếc. Tuy nhiên nhiều đôi nam nữ vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục hành xử phản cảm chốn đông người khiến ai nấy không thể chấp nhận được.

Mới đây, cộng đồng mạng Đài Loan chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một đôi nam nữ có hành động phản cảm khi đang lái xe trên đường thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Theo hình ảnh trong clip dài 19 giây, đôi nam nữ đang ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen. cửa kính trong suốt, bên ngoài trời tối nhưng bên trong xe lại có ánh sáng chiếu vào nên người ngoài hoàn toàn có thể nhìn rõ bên trong xe có gì.

Trong lúc xe đang chờ đèn đỏ, cô gái đã cúi đầu úp mặt vào người bạn trai. Biểu cảm gương mặt bất thường của nam thanh niên khiến người đi đường tin chắc cặp đôi đang "hành sự".

Một người đi đường đã quay lại sự việc rồi đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái mỉa mai: "Buộc dây giày gì mà lâu quá".

Cô gái 'buộc dây giày' cho bạn trai khiến người xung quanh đỏ mặt - Ảnh: Chinatimes

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây sốt mạng và nhận được hàng chục ngàn bình luận phẫn nộ. Hành động của đôi nam nữ chẳng những vô duyên, phản cảm mà còn có nguy cơ gây tai nạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những người đi đường khác.

"Như này thì tính là vi phạm thuần phong mỹ tục hay vi phạm luật giao thông nhỉ?"; "Lỡ gây tai nạn thì nguyên nhân là gì? Do lái xe mải 'nhún nhảy' với bạn gái à!"; "Nay khách sạn đóng cửa hết không có chỗ cho mấy người yêu nhau à"; "Kinh tởm hết sức!"...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-up-mat-vao-nguoi-ban-trai-khi-dang-lai-xe-khien-nguoi-di-duong-soc-nang-381217.html