Vụ cô gái bị đổ phân lên đầu: Hé lộ nguyên nhân không thể tin nổi

Thế giới 25/09/2020 09:56

Sau khi bị một người đàn ông lạ mặt đổ phân lên đầu, cô gái trẻ ngồi bất động vì quá sốc và xấu hổ. Một số người đi đường tốt bụng đã mua nước đến giúp cô gái này rửa sơ những chất bẩn trên người.

Cách đây ít ngày, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về trường hợp cô gái trẻ đang đi trên đường thì bị đổ phân lên đầu khiến người xung quanh sốc nặng. 

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 19/9, trên đường Sanzhangli, thuộc quận Tín Nghĩa, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, cô gái họ Qiu bất ngờ bị một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ và đeo khẩu trang kín mít đổ cả xô phân lên đầu. 

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Bị đổ cả xô phân lên đầu, cô gái trẻ ngồi bất động vì quá sốc - Ảnh: ETToday

Ngay sau đó, người đàn ông kia đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cô Qiu dính đầy chất thải từ trên xuống dưới, bốc mùi hôi thối, không ai dám tiến lại gần. Vì quá sốc và xấu hổ, cô Qiu chỉ biết ngồi im một chỗ chịu trận. Một số người đi đường tốt bụng đã mua nước khoáng đến giúp cô gái này rửa sơ những chất bẩn trên người.

Ban đầu, cô Qiu không muốn làm lớn chuyện. Tuy nhiên vì nơi xảy ra sự việc là nơi công cộng nên cảnh sát buộc phải điều tra rõ danh tính và động cơ của gã đàn ông bí ẩn kia.

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Một số người đi đường đã mua nước cho cô gái gột rửa bớt chất bẩn - Ảnh: ETToday

Mới đây, trang ETToday đưa tin cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng liên quan đến sự việc trên. Tên này khai nhận khoảng 2-3 tháng trước đã xảy ra mâu thuẫn với cô Qiu. Cả hai gặp nhau tại một quán bar. Hắn bị cô Qiu chê lùn vì chỉ cao 1m6.

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Gã đàn ông đổ phân lên đầu cô gái - Ảnh: ETToday

Sau nhiều tháng ôm hận, tên này đã tạt chất thải vào cô Qiu để trả thù. Tuy nhiên, nạn nhân phủ nhận chuyện chế giễu chiều cao của người khác và yêu cầu nghi phạm quỳ gối xin lỗi. Vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

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