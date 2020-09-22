Chồng mát xa cho vợ khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ, cú twist khó ngờ phía sau làm ai nấy sững sờ

Thấy người chồng mát xa cho vợ, ban đầu dân mạng rất ngưỡng mộ. Thế nhưng khi nhìn sang nửa còn lại của chiếc giường, ai nấy đều vô cùng cảm động.

Bên cạnh niềm hạnh phúc được làm mẹ, việc mang thai, sinh con, nuôi con mọn khiến người phụ nữ gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe. Thậm chí, nhiều người còn rơi vào bế tắc, trầm cảm. Chính vì vậy, người vợ nào cũng muốn được chồng thông cảm, chia sẻ và yêu thương nhiều hơn.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh sinh hoạt buổi tối của một gia đình. Hình ảnh cho thấy người chồng đang mát xa cho vợ, còn cô vợ thì nằm dài trên giường nhắm mắt hưởng thụ. Đây quả thật là người đàn ông lý tưởng khiến bao chị em mơ ước.

Thế nhưng đoạn clip còn có cú twist khó ngờ ở phía sau. Nhìn kỹ thì người xem đã phát hiện được cặp vợ chồng này có 3 con gái sinh ba. Nuôi dưỡng một đứa trẻ lại rất tốn kém tiền bạc và phải đầu tư không ít thời gian, công sức. Với những gia đình có 1-2 con đã vậy, nếu phải nuôi 3-4 đứa trẻ một lúc thì quả là "khủng hoảng". Chính vì vậy, dân mạng cho rằng người mẹ ở nhà cả ngày để trông con có lẽ đã "ăn hành" không ít. Người chồng mát xa cho vợ cho thấy anh chẳng những yêu thương vợ con mà còn biết ơn sâu sắc công sức của cô.

Ban đầu dân mạng rất ngưỡng mộ khi thấy người chồng mát xa cho vợ - Ảnh cắt từ clip

Hóa ra cặp vợ chồng có tới 3 con sinh ba. Điều này giải thích tại sao người vợ lại mệt mỏi đến vậy - Ảnh cắt từ clip

Cư dân mạng ban đầu vô cùng ngưỡng mộ người mẹ. Song nhìn đến ba đứa trẻ đáng yêu đang nằm ngủ say tít gần đó thì ai cũng phải cảm thông và thương cho cô vợ.

"Thiên chức làm mẹ rất thiêng liêng nhưng cũng cực kỳ khó khăn và gian nan"; "Mong người chồng nào cũng tâm lý, yêu thương vợ con như vậy"; "Dễ thương xỉu"; "Vợ tôi cũng ở nhà làm nội trợ. Tôi luôn cảm thấy biết ơn khi vợ đã từ bỏ tự do, sự nghiệp để chăm lo cho gia đình"..., dân mạng bình luận.

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