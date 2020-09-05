Sinh con gái đầu lòng, đôi vợ chồng quyết kiếm con trai và cái kết ngoài sức tưởng tượng

Sau khi có con gái đầu lòng, đôi vợ chồng quyết định sinh thêm một đứa nữa với mong ước có đủ nếp đủ tẻ. Không ngờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng khiến ai nấy không thể tin nổi.

Nhiều phụ huynh muốn sinh con thứ hai vì cho rằng nếu chỉ có một con thì gia đình sẽ rất cô đơn. Những đứa trẻ có thể cùng lớn lên và bảo bọc lẫn nhau khi trưởng thành.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một gia đình siêu đông con thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hình ảnh cho thấy đôi vợ chồng đang bế con, mỗi người đều phải giữ hai đứa trẻ, hai đứa còn lại thì ngồi trên giường dựa vào nhau hết sức tình thương mến thương.

Theo chia sẻ, cặp đôi đã có một con gái đầu lòng. Vì muốn gia đình đủ nếp đủ tẻ, cặp đôi quyết định sinh thêm con và ước được một bé trai. Cuối cùng ước mơ đã thành sự thật, đôi vợ chồng đã sinh con trai, nhưng không phải 1 mà là tận 6 đứa. Tỷ lệ sinh này còn hiếm hơn cả trúng xổ số nên ai nấy đều cho rằng đôi vợ chồng quả thật quá may mắn.

Tuy nhiên, nuôi dưỡng một đứa trẻ vốn đã tốn kém tiền bạc và phải đầu tư không ít thời gian, công sức. Với những gia đình có 1-2 con đã vậy, nếu phải nuôi 6 đứa trẻ một lúc thì quả là "khủng hoảng". Chưa kể khi lớn lên, 6 cậu quý tử còn phải mua nhà, sắm xe, chuẩn bị tiền sính lễ để cưới vợ, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi!

Hình ảnh khiến ai nấy vừa thương vừa buồn cười - Ảnh: Sohu

Hình ảnh hài hước gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận: "Trông đôi vợ chồng bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng toàn bão tố không đó"; "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng"; "Dù giàu hay nghèo thì cũng chỉ có 24 tiếng/ngày thôi. Để nuôi lớn một đứa trẻ cần rất nhiều công sức, đâu phải chỉ cần bỏ tiền ra là được"; "Con cái là lộc trời cho, có con dĩ nhiên rất vui mừng rồi. Tuy nhiên cũng cần suy nghĩ mình có đủ năng lực về kinh tế, thời gian để sinh nhiều con hay không"; "Ước 1 mà được 6, lãi thế còn gì nữa"; "Nhìn các em bé đáng yêu thật đấy, tuy nhiên nuôi cũng vất vả lắm"...

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-con-gai-dau-long-doi-vo-chong-quyet-kiem-con-trai-va-cai-ket-ngoai-suc-tuong-tuong-378999.html