Mỗi ngày cho con ăn một quả trứng để tăng chiều cao, sau vài tuần mẹ bật khóc hối hận trong phòng cấp cứu

Người mẹ cho con ăn trứng lòng đào mỗi ngày để bổ sung chất dinh dưỡng và tăng chiều cao. Không ngờ vài tuần sau, đứa trẻ phải vào bệnh viện cấp cứu.

Cha mẹ nào cũng mong con khỏe mạnh, cao lớn và thông minh. Nhiều bà mẹ còn không tiếc thời gian, công sức nấu những món ăn thật ngon và đẹp mắt để bổ sung chất dinh dưỡng cho con.

Chị Wang Qi (sống tại Trung Quốc) cũng không ngoại lệ. Cô thường xuyên học hỏi từ sách báo và tiếp thu kinh nghiệm của những bà mẹ khác. Khi phát hiện chiều cao của con thua kém những đứa trẻ cùng trang lứa, Wang Qi vô cùng trăn trở.

Mẹ cho con ăn trứng lòng đào để tăng chiều cao - Ảnh: Sohu

Nghe nói trứng có thể bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và tăng chiều cao, mỗi sáng Wang Qi đều cho con trai ăn một quả trứng lòng đào. Sau vài tuần, sức khỏe của bé trai bắt đầu chuyển biến xấu. Cậu bé sốt cao và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bé trai bị nhiễm trùng máu do khuẩn Salmonella. Nếu không cấp cứu kịp thời, cậu bé có nguy cơ bị tổn thương niêm mạc ruột và hệ thần kinh.

Cậu bé ngộ độc vì ăn trứng lòng đào mỗi ngày - Ảnh: Sohu

Sau khi tìm hiểu chế độ ăn uống của đứa bé, bác sĩ cho rằng nguyên nhân đến từ những quả trứng lòng đào mà Wang Qi cho con ăn mỗi sáng. Trứng lòng đào tuy có giá trị dinh dưỡng cao nhưng không thích hợp với trẻ em. Trứng chưa được luộc chín hoàn toàn có thể bị nhiễm khuẩn và gây ra ngộ độc. Các triệu chứng ngộ độc bao gồm đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, sốt, đau đầu. Chính vì vậy, cha mẹ phải cho con ăn chín uống sôi để đảm bảo sức khỏe.

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