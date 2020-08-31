Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, tiểu tam lại chính là mẹ chồng khiến ai nấy sốc nặng

Thế giới 31/08/2020 16:17

Người vợ sốc nặng khi bắt quả tang chồng ngoại tình cùng mẹ của anh ta. Sau vụ bê bối, cặp mẹ con đã bị bắt giữ và sẽ phải hầu tòa vào tháng 10 tới đây.

Câu chuyện vợ bắt quả tang chồng ngoại tình với... mẹ chồng hiện đang gây xôn xao mạng xã hội. Câu chuyện cẩu huyết khiến bất cứ ai cũng phải thốt lên: "Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra".

Theo Dailymail, vào ngày 20/5 vừa qua, cô Lori Lavoie (sống tại Massachusetts, Mỹ) đã bắt quả tang chồng và mẹ chồng đang quan hệ ngay trong chính ngôi nhà của vợ chồng cô. Lori lập tức báo cảnh sát tố cáo cặp đôi phạm tội loạn luân. 

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Cô Lori Lavoie sốc nặng khi biết hành vi sai trái của chồng cùng mẹ anh ta - Ảnh: Dailymail

Nhà chức trách cho biết, bà Cheryl Lavoie (63 tuổi) thừa nhận đã quan hệ với con trai Tony L. Lavoie (43 tuổi). Tony nói với cảnh sát rằng "chuyện vừa mới xảy ra" và khẳng định đây là lần đầu tiên anh ta làm chuyện ấy với mẹ mình.

Cô Lori nói rằng bản thân luôn nghi ngờ chồng với mẹ chồng có gì đó rất bất thường, không giống những cặp mẹ con khác. 

Trên trang Facebook cá nhân, Lori cho biết hai vợ chồng đã ly thân từ lâu. Do có nhiều mâu thuẫn, Lori từng yêu cầu mẹ chồng chuyển đi nhưng không được.

Bà Cheryl khai với cảnh sát rằng mối quan hệ giữa bà và con trai bắt đầu gần gũi trong vài tháng trở lại đây. Cặp đôi mới đi quá giới hạn một lần và đã bị bắt tại trận. 

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Bà Cheryl Lavoie và con trai Tony L. Lavoie bị bắt giữ sau vụ bê bối - Ảnh: Dailymail

Vào ngày xảy ra sự việc động trời, Lori còn gọi em họ đến để tận mắt chứng kiến hành vi sai trái của chồng và mẹ anh ta.

Sau khi bị tạm giam 3 tháng, anh Tony và bà Cheryl đã được thả ra vào ngày 20/8 vừa qua và bị cấm tiếp xúc với nhau. Cặp đôi sẽ phải hầu tòa vào ngày 27/10 sắp tới và đối mặt với mức án 20 năm tù. 

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