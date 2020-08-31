Cặp đôi học sinh yêu nhau lố lăng trên tàu khiến dân mạng xem thôi đã ngượng 'chín mặt'

Thế giới 31/08/2020 10:20

Bất chấp ánh mắt kỳ thị và khó chịu của những người xung quanh, cặp đôi trẻ coi ghế tàu như phòng ngủ nhà mình. Hình ảnh yêu nhau lố lăng này gây bão mạng và nhận về vô số gạch đá.

Chuyện thể hiện tình cảm ở nơi công cộng là quyền tự do của mỗi người, tuy nhiên không vì thế mà những hành động kém duyên, phản cảm sẽ được ủng hộ. Mới đây, một cặp đôi học sinh ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã bị dân mạng ném đá kịch liệt vì hành vi yêu nhau lố lăng trên tàu điện.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô gái mặc yếm jean, áo thun màu cam đang nằm ngả ngớn trên ghế của tàu điện như đang ở nhà mình. Sau đó chàng trai áo trắng nằm đè hẳn lên người bạn gái, tay còn cố tình sờ soạng vòng một. 

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Cặp đôi học sinh thể hiện tình cảm lố lăng khiến người xung quanh nóng mắt - Ảnh: Sina

Sau đó, chàng trai ngồi thẳng người lên ghế, còn cô gái gác chân lên đùi bạn trai, để mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Bất chấp ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh, cặp đôi trẻ vẫn liên tục ôm ấp và đụng chạm. Cảnh tượng lố lăng đã bị một hành khách khác chụp lại và đăng lên mạng xã hội. 

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Hành động phản cảm nhận về nhiều gạch đá - Ảnh: Sina 

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng Trung Quốc. Hầu hết mọi người đều chỉ trích đôi nam nữ không biết xấu hổ, làm ảnh hưởng tới người khác:

"Chỉ riêng việc nằm dài ra ghế là không thể chấp nhận được rồi"; "Bị đứt dây thần kinh xấu hổ hả trời"; "Học sinh bây giờ bạo dạn dữ vậy sao? Bố mẹ chúng mà thấy không biết sẽ nghĩ gì nhỉ?"; "Trời đất ơi không tin nổi luôn á"..., dân mạng bình luận. 

Từ khóa:   Trung Quốc hành động phản cảm hình ảnh gây bão mạng

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