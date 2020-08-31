Thuê giúp việc trẻ đẹp, mẹ sửng sốt khi thấy con trai thường đòi đi ngủ sớm, đến khi xem camera mới vỡ lẽ mọi chuyện

Thế giới 31/08/2020 12:00

Sau một tháng thuê giúp việc trẻ đẹp vừa học xong đại học, cậu con trai 9 tuổi lột xác ngoạn mục khiến người mẹ vô cùng ngạc nhiên.

Do cuộc sống bận rộn, nhiều bậc cha mẹ phải nhờ sự trợ giúp của ông bà hoặc thuê giúp việc để hỗ trợ chăm sóc con cái. Tuy nhiên để kiếm được một bảo mẫu thật thà, giỏi giang thì không dễ dàng chút nào.

Theo Sina, cô Xiao Hu (sống tại Trung Quốc) làm nội trợ toàn thời gian đã được 9 năm. Từ khi sinh con, Xiao Hu đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc gia đình. Mới đây, cô muốn được đi làm trở lại nên đã bàn với chồng việc thuê bảo mẫu chăm sóc cho con trai.

Do cậu con trai lười ăn, ham chơi hơn ham học nên Xiao Hu đã bỏ công kiếm một bảo mẫu trẻ tuổi có trình độ học vấn và nấu ăn ngon.

Tuy vậy, đôi vợ chồng vẫn cảm thấy không yên tâm. Bình thường con trai của Xiao Hu rất nghịch ngợm, mê game và thường xuyên không làm bài tập. Bố mẹ nói rát cổ cậu bé cũng chẳng chịu nghe, huống hồ là bảo mẫu trẻ tuổi này. 

Ấy vậy mà một tháng sau, bé trai 9 tuổi đã lột xác hoàn toàn. Thay vì nghịch điện thoại đến khuya thì nay 10 giờ đã leo lên giường đi ngủ. Cậu bé cũng không còn bị giáo viên than phiền về chuyện học hành nữa.

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Mẹ thuê giúp việc trẻ trung, có trình độ học vấn khiến cậu con trai lột xác bất ngờ - Ảnh minh họa: Sina

Quá tò mò, Xiao Hu đã bí mật lắp camera trong nhà. Cô thực sự muốn biết bảo mẫu trẻ tuổi kia có "phép thuật" gì mà làm con trai mình thay đổi như vậy.

Hóa cô bảo mẫu chẳng những đóng vai người mẹ tận tụy mà còn là người bạn đồng hành của cậu bé, từ việc chơi đùa cho đến việc học. 

Cô gái đã dạy cậu bé làm bài tập, cùng cậu chơi thể thao, tập thể dục. Cô cũng rất tâm lý khi dành ra một khoảng thời gian nhất định để cùng cậu chơi game và xem tivi. Trẻ ở tuổi này rất cần một người bạn chia sẻ mọi vui buồn, và cô bảo mẫu đã trở thành bạn thân của cậu bé, giúp cậu tiến bộ và vui vẻ hơn mỗi ngày.

Sau khi nhìn thấy nỗ lực của bảo mẫu, Xiao Hu ngay lập tức tăng lương cho cô. Bên cạnh đó, người mẹ cũng học hỏi cách nắm bắt tâm lý và phương pháp giáo dục khoa học của cô bảo mẫu để dạy dỗ con mình tốt hơn. 

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