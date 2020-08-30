Bật nhầm camera khi đang họp trực tuyến, màn 'mây mưa' của sếp và nữ thư ký bị phát tán trên MXH

Thế giới 30/08/2020 11:11

Không biết mình bật nhầm camera khi đang họp trực tuyến, sếp và nữ thư ký lộ cảnh ân ái khiến mọi người sốc nặng.

Do diễn biến phức tạp của dịch bên nên nhiều cơ quan phải họp trực tuyến nhằm thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội. Cũng chính vì vậy đã xảy ra không ít tình huống khóc dở mếu dở, điển hình như trường hợp của một quan chức người Philippines trong câu chuyện dưới đây.

Theo Dailymail, vào ngày 26/8 vừa qua, các thành viên hội đồng của làng Fatima Dos, thuộc tỉnh Cavite, Philippines, đã tiến hành một buổi họp thường kỳ qua ứng dụng họp trực tuyến Zoom. Khi buổi họp đang tiến hành, một sự cố bất ngờ đã xảy ra khiến ai nấy sốc nặng.

Ông Jesus Esti - người đứng đầu hội đồng làng có vẻ không rành công nghệ đã bật nhầm camera. Khi đang họp, ông Jesus đi về phía cô thư ký của mình. Cả hai cởi đồ và làm chuyện ấy, không hay biết những hành động xấu hổ này đang bị toàn bộ đồng nghiệp chứng kiến. Đương nhiên, ông ta cũng không thể quan tâm tới diễn biến cuộc họp.

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Sếp và nữ thư ký lộ cảnh ân ái vì bật nhầm camera khi họp trực tuyến - Ảnh: Dailymail
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Những đồng nghiệp khác sốc nặng khi chứng kiến sự việc - Ảnh: Dailymail

Một trong những đồng nghiệp của ông Jesus đã ghi lại vụ việc rồi phát tán trên mạng xã hội. Quá bức xúc , nhiều người dân trong làng Fatima Dos đã đệ đơn yêu cầu cách chức ông Jesus vì hành vi sai trái.

Hiện cả ông Jesus và cô thư ký đều không dám đến cơ quan. Ông Richard Geronimo, Giám đốc điều hành của Bộ Nội vụ và Chính quyền địa phương Philippines (DILG) cho biết dù đã cầu xin tha thứ nhưng cả hai sẽ bị sa thải càng sớm càng tốt.

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