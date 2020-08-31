Nữ sinh 13 tuổi tuyên bố có thai với cậu bé 10 tuổi: Ngỡ ngàng kết quả xét nghiệm ADN

Thế giới 31/08/2020 06:05

Nữ sinh 13 tuổi tuyên bố có thai với cậu bé 10 tuổi hiện đã sinh con. Kết quả xét nghiệm ADN của đứa trẻ và người 'cha' nhí nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận.

Cuối năm 2019, một nữ sinh ở Nga khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố mang thai với cậu bé 10 tuổi. Cả hai cùng xuất hiện trên một chương trình truyền hình của Nga, thoải mái nói về chuyện mang thai gây tranh cãi của mình trước rất nhiều khán giả.

Thời điểm đó, nữ sinh Darya Sudnishnikova (13 tuổi), sống tại thành phố Zheleznogorsk của Nga cho biết chỉ quan hệ tình dục với một mình Ivan (10 tuổi). Chính vì vậy, Darya khẳng định Ivan chính là bố của con mình. Sau đó, Ivan cũng thừa nhận mối quan hệ này, còn tuyên bố sẽ cùng Darya nuôi dạy đứa trẻ. Một đứa trẻ làm cha của một đứa trẻ khác, nghe thật khôi hài làm sao.

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Nữ sinh 13 tuổi từng khiến cả nước Nga chấn động khi tuyên bố mang thai với cậu bé 10 tuổi - Ảnh: Dailymail

Đáng nói là ngay cả mẹ Ivan cũng thừa nhận chuyện này. Khi Darya nói cả hai phát sinh quan hệ trong một lần bị nhốt trong phòng ngủ, mẹ Ivan hoàn toàn tin tưởng và nghĩ con trai mình đã "lỡ dại", dù chẳng thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

Tiến sĩ Evgeny Grekov, một chuyên gia về tiết niệu và các bệnh nam khoa không tin lời của nữ sinh 13 tuổi. Ông đã kiểm tra Ivan và kết quả cho thấy cậu bé không có tinh trùng, ngay cả dấu vết của testosterone (hormone nam) cũng không. Điều đó có nghĩa Ivan chắc chắn không thể làm cô gái nào có bầu được.

Mới đây, Darya thông báo mình đã sinh con gái. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa bé và "cha" Ivan chẳng liên quan gì đến nhau. Lúc này, Darya mới thú nhận đã bị một nam sinh 16 tuổi hiếp dâm đến mang thai. Vì quá xấu hổ nên Darya đã bịa ra câu chuyện có thai với Ivan để che lấp sự thật.

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Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đứa trẻ và Ivan không phải cha con - Ảnh: Dailymail
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Cặp đôi cười tươi hạnh phúc trước cửa bệnh viện - Dailymail

Dù đã được xác nhận không phải con của mình nhưng Ivan vẫn quyết định nhận nuôi đứa trẻ. Do tuổi còn nhỏ, cậu bé 11 tuổi này không được phép có mặt trong phòng sinh. Vào ngày Darya và con được xuất viện, Ivan đã có mặt để cùng đón chào với gia đình. Cặp đôi cười tươi hạnh phúc trước cửa bệnh viện với 2 người mẹ đứng bên cạnh. Ivan cũng dành ánh mắt trìu mến cho đứa bé dù đó không phải con ruột của mình. 

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