Đôi nam nữ 'nhún nhảy' ở bãi cỏ khu chung cư, bị bắt quả tang vẫn ngoan cố không chịu rời đi

Thế giới 28/08/2020 13:55

Dù bị phát hiện hành vi mây mưa nơi công cộng nhưng đôi nam nữ vẫn không chịu rời đi ngay. Hành động phản cảm khiến ai nấy bức xúc, phẫn nộ.

Hành động làm chuyện ấy nơi công cộng nhiều lần bị lên án và chỉ trích kịch liệt nhưng có vẻ một số người vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục hành động phản cảm và phải nhận vô số gạch đá từ dân mạng.

Mới đây, tại một khu chung cư ở thành phố Derby, miền trung nước Anh, anh Ahmad Zeidan (giám đốc một công ty trên địa bàn) đang chuẩn bị đi tập thể dục thì phát hiện hình ảnh khó tin từ cửa sổ nhà mình. Anh nhìn thấy một cặp đôi đang nằm trên bãi cỏ trong công viên của khu chung cư và cả hai có những hình động đi quá giới hạn. Vì quá bức xúc, anh Ahmad lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh lại.

Anh Ahmad cho biết, cặp đôi ban đầu chỉ ngồi ở bãi cỏ để tắm nắng. Nhưng chỉ vài phút sau, họ cởi đồ và thoải mái mây mưa nơi công cộng. Tuy không có ai qua lại khu công viên vào thời điểm đó nhưng anh Ahmad vẫn cho rằng hành vi này là không thể chấp nhận được.

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Đôi nam nữ mây mưa nơi công cộng - Ảnh: Dailymail

Đáng nói, Thủ tướng Boris Johnson đang kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cách ly xã hội và giữ khoảng cách nơi công cộng để ngăn chặn dịch bệnh. Sau khi chụp ảnh, anh Ahmad đã hét lên: "Làm ơn giữ khoảng cách 2 m. Đó không phải là 2 m. Làm như vậy là không được". 

Thế nhưng đôi nam nữ vẫn chày cối không chịu rời đi ngay. Sau đó, anh Ahmad đã đăng tải những bức ảnh lên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Hầu hết mọi người đều bức xúc với hành động phản cảm của đôi nam nữ ở nơi công cộng, đồng thời chỉ trích cả hai không thực hiện giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến người khác. Sau khi bị tôi phát hiện, họ vẫn ở đó thêm 15 phút mới chịu rời đi", anh Ahmad chia sẻ với Dailymail.

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