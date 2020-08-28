Ông bố đang ru con ngủ thì vô tình xì hơi rõ to. Phản ứng bá đạo của đứa trẻ sau đó khiến bà mẹ cười bò, còn người bố thì xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Ru con ngủ ngon luôn là nỗi trăn trở của các ông bố bà mẹ có con nhỏ. Có những em bé thường có giấc ngủ ngắn vỏn vẹn khoảng 15-20 phút, sau đó các bé sẽ tỉnh dậy nghịch ngợm suốt nhiều tiếng đồng hồ khiến bố mẹ khổ sở quay như chong chóng. Tình trạng này lâu dần sẽ làm giảm trí nhớ, thậm chí là dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi khi trẻ lớn lên. Không những vậy, việc trẻ "ngủ ngày cày đêm" còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và năng suất làm việc của cha mẹ.

Mới đây, một bà mẹ trẻ người Trung Quốc đã chia sẻ khoảnh khắc hài hước khi chồng ru con ngủ khiến dân tình không thể nhịn cười. Theo Sohu, thông thường cô Lin đảm nhận hầu hết việc chăm con để chồng yên tâm làm việc. Hôm đó, người chồng được tan ca sớm nên xung phong dỗ con ngủ để vợ được nghỉ ngơi. Bà mẹ quyết định dùng điện thoại quay lại cảnh này để làm kỷ niệm, không ngờ một tình huống nằm ngoài dự đoán đã xảy ra.

'Ủa con đang ngủ mà bố làm gì đó?' - Ảnh: Sohu Khi con trai đang thiu thiu vào giấc ngủ, ông bố bất ngờ... xì hơi rõ to khiến cậu bé giật mình thức giấc. Vấn đề là em bé còn "khuyến mãi" cho bố một ánh nhìn đầy phán xét, khóe miệng cong lên như đang giễu cợt. Một lúc sau, có lẽ đã ngửi thấy "mùi lạ" nên cậu bé nhìn bố với ánh mắt cạn lời. Khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu khiến người mẹ cười lăn cười bò, còn ông bố thì ngượng nghịu chẳng biết làm gì cho đỡ xấu hổ. 'Con biết rồi nha. Con không ngờ luôn á!' - Ảnh: Sohu 'Ủa mà có mùi gì kỳ kỳ vậy ta?' - Ảnh: Sohu Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước: "Má ơi tôi cười muốn nội thương rồi"; "Coi cái mặt nó ghê gớm chưa kìa. Thế này thì bố biết giấu mặt đi đâu"; "Chui vào đâu cho đỡ xấu hổ bây giờ đây trời"; "Lúc đầu còn cười sau nghe mùi là tắt nụ cười luôn"...

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