Xem lại camera, bố 'hạn hán lời' khi phát hiện cảnh 'vượt ngục' điêu luyện như Điệp viên 007 của con trai 13 tháng tuổi

Thế giới 27/08/2020 17:39

Sau khi cẩn thận lắp rào chắn giường cho con trai, người bố dở khóc dở cười khi phát hiện cậu bé "vượt ngục" cực kỳ thuần thục.

Trẻ con vốn tính hiếu động nên chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, kiểu gì cũng tìm cách phá cái này nghịch cái nọ khiến cha mẹ đau đầu. Do không thể trông chừng con mọi lúc mọi nơi nên một số phụ huynh đành phải nhốt con vào cũi một thời gian ngắn để rảnh tay làm việc khác.

Tuy nhiên không phải đứa trẻ nào cũng chịu chơi trong cũi ngoan ngoãn. Đã có rất nhiều em bé vượt rào thành công khiến người lớn cũng không thể tưởng tượng nổi.

Mới đây, anh An Yixuan (sống tại Trung Quốc) chia sẻ đoạn clip con trai 13 tháng tuổi tẩu thoát khỏi rào chắn giường thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Theo chia sẻ, ông bố phải vào nhà tắm nên đặt con trai lên giường. Chiếc giường nhỏ đã được lắp rào chắn nên anh khá yên tâm, chắc mẩm mình chỉ đi tắm 10 phút thì chắc không thể xảy ra chuyện gì đâu. 

Ấy vậy mà sau khi quay lại, anh An hết hồn khi thấy cậu con trai đang chơi trên nền nhà. Để tìm hiểu, anh mở camera ghi hình xem lại và bất ngờ với những gì diễn ra trong clip.

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Ông bố đi tắm nên đặt con trên giường, xung quanh có lắp rào chắn - Ảnh: Sohu
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Bé trai làm rơi đồ chơi ra ghế nên leo ra ngoài nhặt - Ảnh: Sohu
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Động tác hết sức thành thục - Ảnh: Sohu
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Chơi ở ngoài một xíu rồi mới quay trở lại giường - Ảnh: Sohu

Sau khi bố đi khỏi, bé trai vô tình làm văng đồ chơi ra khỏi giường. Sau khi với tay nhiều lần vẫn không lấy được, cậu bé quyết định trèo ra ngoài để nhặt đồ chơi. Đáng nói, động tác của cậu bé thành thục như thể đây không phải lần đầu tiên "vượt ngục".

Lấy được đồ chơi xong, cậu bé leo trở lại giường. Nhưng do không cẩn thận, bé trai lại hất văng con thú bông ra ngoài. Chỉ mất một giây cân nhắc, bé trai 13 tháng tuổi bám vào rào chắn leo ra ngoài một cách ngon ơ. 

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Lần 'vượt ngục' thứ 2 của cậu bé nghịch ngợm - Ảnh: Sohu
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Động tác điêu luyện như... Điệp viên 007 - Ảnh: Sohu
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Có lẽ ông bố phải thay ngay rào chắn cao hơn thôi - Ảnh: Sohu

Ông bố xem xong video cảm thấy hoàn toàn bất ngờ. Cứ tưởng lắp rào chắn là giữ chân được con trai, không ngờ cậu bé "vượt ngục" đã thành thói quen, động tác còn cực kỳ thành thục khiến anh dở khóc dở cười.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây sốt mạng và nhận được nhiều bình luận hài hước: "Ba cái rào chắn mà đòi giữ chân anh sao?"; "Anh đây thân thủ phi phàm, kiếm cách khác khó hơn đi nha"; "Haha dễ thương ghê á, nhìn là biết 'phạm tội' nhiều lần lắm rồi"...

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