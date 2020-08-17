Sau khi tỉnh giấc giữa đêm mà không thấy ai bên cạnh, em bé chẳng những không quấy khóc mà còn có hành động bất ngờ khiến bố mẹ sửng sốt.

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng không chỉ đối với trẻ nhỏ mà với tất cả chúng ta nói chung. Không chỉ giúp trẻ phát triển về mặt thể chất, giấc ngủ còn có vai trò trong việc phát triển trí tuệ, bởi những thông tin trẻ tiếp nhận trong ngày sẽ được não bộ tiến hành xử lý trong khi ngủ.

Thế nhưng một số em bé gặp phải tình trạng rối loạn giấc ngủ như khó ngủ, ngủ không sâu giấc, hay quấy khóc, dễ giật mình,... Tình trạng này lâu dần sẽ làm giảm khả năng học tập, giảm trí nhớ, thậm chí là dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi khi trẻ lớn lên.

Không những vậy, việc trẻ "ngủ ngày cày đêm" còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và năng suất làm việc của cha mẹ.

Mới đây, một ông bố người Trung Quốc đã chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh con trai tỉnh giấc giữa đêm thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Em bé tỉnh giấc lúc nửa đêm - Ảnh: Sina

Cậu bé nhìn xung quanh nhưng không thấy cha mẹ đâu - Ảnh: Sina

Theo hình ảnh trong camera ghi lại, em bé sau khi uống sữa thì ngủ thiếp đi. Khoảng 30 phút sau, cậu bé bất ngờ giật mình tỉnh giấc. Sau khi nhìn khắp xung quanh không thấy ai, cứ tưởng em bé sẽ khóc đòi mẹ, ai ngờ cậu bé tự chơi một mình, nghịch chăn bông đến lúc ngủ thiếp đi thì thôi.

Cứ tưởng sẽ quấy khóc gọi ba mẹ như những em bé khác, không ngờ cậu bé này lại tự nghịch chăn một mình đến khi thiếp đi thì thôi - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận khen ngợi: "Em bé ngoan quá, ước gì con mình cũng được như vậy"; "Con tui ngủ thì không sao, mà cứ tỉnh lại là khóc váng cả nhà lên"; "Em bé đáng yêu xỉu luôn á"; "Còn nhỏ mà đã ý thức không muốn làm phiền cha mẹ rồi"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giat-minh-tinh-giac-giua-dem-khong-thay-ai-ben-canh-be-trai-co-hanh-dong-bat-ngo-khien-bo-me-sung-sot-376456.html