Bé trai hành động lạ trong siêu thị khiến bố mẹ đỏ bừng mặt, vội nhớ đến những lần 'yêu' của hai vợ chồng

Hành động gây sốc của cậu con trai khiến cặp vợ chồng vô cùng xấu hổ với người xung quanh, vội vã ôm con về nhà.

Theo các chuyên gia tâm lý, khi chứng kiến bố mẹ thể hiện tình cảm ấm áp, con cái sẽ cảm thấy bình tâm và hạnh phúc hơn. Điều này còn tạo nền tảng lành mạnh cho những mối quan hệ riêng tư của con khi lớn lên.

Tuy nhiên, bố mẹ cũng chỉ nên thể hiện tình cảm trước mặt con ở một mức độ nhất định, có thể là những cái ôm nhẹ, dựa vai, nắm tay, nói lời yêu thương. Chứ không nên hành động thân mật trên mức bình thường, tránh để trẻ bắt chước những điều không hay.

Sina đưa tin, vợ chồng Tiểu Trương (sống tại Trung Quốc) có một cậu con trai rất đáng yêu. Cứ đến cuối tuần là hai vợ chồng lại đưa con trai đi siêu thị dạo chơi, mua sắm.

Một lần nọ, cậu bé đang lẽo đẽo theo sau bố mẹ thì bất ngờ nhìn thấy bức ảnh của một cô gái xinh đẹp. Bé trai liền lại gần, áp sát vào bức ảnh, sờ rồi liên tục hôn bức ảnh cô gái. Những người xung quanh thấy hành động gây sốc của cậu bé liền lắc đầu ái ngại còn đôi vợ chồng trẻ thì đỏ bừng mặt. Cả hai vội vàng ôm con đến quầy thanh toán tiền để ra về.

Cậu bé hành động gây sốc trong siêu thị vì bắt chước bố mẹ - Ảnh: Sina

Sau khi về nhà, Tiểu Trương gặng hỏi con tại sao lại làm như vậy thì cậu bé hồn nhiên đáp rằng vì thường xuyên thấy bố "nằm" lên người mẹ nên bắt chước. Cặp đôi sốc nặng vì những lần "yêu" nhau đều tưởng con đã ngủ say, không ngờ cậu bé lại biết hết mọi chuyện.

Sau hôm đó, vợ chồng Tiểu Trương đã nghiêm túc xem xét lại bản thân, cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đặc biệt là chuyện quan hệ vợ chồng để tránh làm con lệch lạc về tâm lý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-hanh-dong-la-trong-sieu-thi-khien-bo-me-do-bung-mat-voi-nho-den-nhung-lan-yeu-cua-hai-vo-chong-375413.html