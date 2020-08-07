Sau khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip đôi nam nữ thản nhiên 'vui vẻ' trước trẻ con, ai nấy đều tỏ ra lo lắng cho tương lai của đứa trẻ.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ "hành sự" trong công viên thu hút sự chú ý của nhiều người. Điều khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ chính là cặp đôi thản nhiên "vui vẻ" trước mặt trẻ con. Được biết, đứa trẻ là con của người phụ nữ, còn gã đàn ông là người tình của cô ta.

Theo hình ảnh trong clip, cặp đôi vô tư làm "chuyện đó" để mặc đứa trẻ khóc lóc và kéo tay mẹ đòi về. Thấy con la ó, bà mẹ còn lấy tay đẩy con trai ra chỗ khác. Tuy nhiên, cậu bé vì quá tò mò trước hành động của mẹ nên liên tục tiến lại gần để quan sát.

Đôi nam nữ 'hành sự' trước mặt bé trai - Ảnh cắt từ clip

Bà mẹ đẩy con ra chỗ khác vì bị cản trở - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhận được hàng chục ngàn bình luận chỉ trích kịch liệt. Nhiều người gọi cặp đôi là "kẻ không não" vì dám làm chuyện động trời trước mặt trẻ con, đồng thời tỏ ra lo lắng cho tương lai của bé trai.

"Bảo sao ngày càng nhiều vụ bé trai 'tò mò' về bạn gái. Phần lớn đều do học từ cha mẹ thôi"; "Xin phép được gọi hai kẻ này là đồ không não"; "Thật sự lo lắng cho tâm lý của bé. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục có thể cậu bé sẽ bị lệch lạc và tâm lý"; "Hy vọng cảnh sát vào cuộc để bảo vệ đứa trẻ"..., dân mạng bình luận.

Bị bắt quả tang đang 'nhún nhảy' trên tàu, người đàn ông ngụy biện khiến cảnh sát cạn lời Bị bắt quả tang làm chuyện ấy trên tàu, đôi nam nữ chẳng những không xấu hổ mà còn đưa ra lời bao biện không thể chấp nhận được.

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