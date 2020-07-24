Bị bắt quả tang đang 'nhún nhảy' trên tàu, người đàn ông ngụy biện khiến cảnh sát cạn lời

Bị bắt quả tang làm chuyện ấy trên tàu, đôi nam nữ chẳng những không xấu hổ mà còn đưa ra lời bao biện không thể chấp nhận được.

Hành vi làm chuyện ấy nơi công cộng chẳng những vi phạm đạo đức mà còn vi phạm pháp luật. Tuy bị mọi người lên án kịch liệt nhưng có vẻ một số người vẫn không thèm để tâm, tiếp tục tái diễn hành vi phản cảm này.

Mới đây, một cặp đôi trên chuyến tàu khởi hành từ Trạm Warnbro đến Mandurah, phía Nam Perth, Australia đã khiến mọi người sốc nặng khi coi nơi công cộng là phòng ngủ nhà mình để ngang nhiên "hành sự".

Theo Mirror, khi các nhân viên an ninh đang đi kiểm tra thì phát hiện một đôi nam nữ đang say sưa làm chuyện ấy.

Người đàn ông tên Joseph Paul Darcy (43 tuổi), còn người phụ nữ đi cùng anh ta là Tracy Hope Hartley (36 tuổi).

Joseph Paul Darcy - Ảnh: Mirror

Tracy Hope Hartley - Ảnh: Mirror

Ngay khi bị phát hiện hành vi phản cảm, cặp đôi chẳng những không cảm thấy xấu hổ mà còn đe dọa sẽ hạ "knock out" 2 nhân viên an ninh.

Khi được hỏi tại sao lại làm như vậy, Darcy cho biết đây là việc "không thể đừng được", rằng anh ta "nhất định phải làm chuyện đó". Câu trả lời khiến các nhân viên an ninh cạn lời.

Sau đó, đôi nam nữ đã phải ra hầu tòa. Cặp đôi bị buộc tội có hành vi không đứng đắn ở nơi công cộng và cũng như tội chống người thi hành công vụ.

Riêng Darcy còn bị truy tố thêm một tội là có hành vi không phù hợp ở đồn cảnh sát.

Trong khi Hartley bị phạt khoảng khoảng 2000 USD (khoảng 48 triệu đồng) thì Darcy sẽ còn phải ra hầu tòa một lần nữa vào ngày 14/8 sắp tới. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta vẫn đang hưởng án treo vì một tội danh khác.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-bat-qua-tang-dang-nhun-nhay-tren-tau-nguoi-dan-ong-nguy-bien-khien-canh-sat-can-loi-371685.html