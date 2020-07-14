Loạt gái xinh ăn mặc phản cảm đứng nhảy múa 'quằn quại' trên đường cao tốc khiến dân mạng nóng mắt

Để PR cho một phòng tập nhảy, những cô gái này đã ăn mặc phản cảm rồi đứng nhảy múa quằn quại trên đường cao tốc khiến người dân bức xúc.

Mỗi doanh nghiệp đều muốn có phương thức marketing hiệu quả nhất nhằm thu hút khách hàng. Tuy nhiên mới đây, một phòng tập nhảy ở Trung Quốc đã có cách quảng cáo phản cảm nhận về nhiều "gạch đá" từ dân mạng.

Theo Sohu, Cảnh sát Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) nhận được tin báo từ người dân rằng có 5 cô gái ăn mặc phản cảm đang đứng nhảy múa trên đường cao tốc gây cản trở giao thông khiến nhiều người bức xúc.

Cảnh sát lập tức đến hiện trường đưa 5 người phụ nữ và 6 người đàn ông cùng tham gia về trụ sở. Theo lời khai, mục đích của màn nhảy múa phản cảm là để quảng bá cho một phòng tập nhảy mới mở gần đó. Nhóm người này đã bị xử lý vì hành vi gây rối trật tự công cộng và đỗ xe trái phép.

Nhóm 5 cô gái nhảy múa với đủ tư thế phản cảm - Ảnh: Sohu

Không biết phòng tập nhảy này có ăn nên làm ra hay không nhưng hiện tại thì bị dân mạng 'ném đá' không thương tiếc - Ảnh: Sohu

Theo hình ảnh trong clip, 5 cô gái mặc quần ngắn cũn cỡn, gần như khoe trọn vòng ba nhảy múa "quằn quại" trên đường. Dân mạng được phen phẫn nộ và bình luận 'ném đá' không ngớt: "Quá thô tục"; "Sao họ có thể làm như vậy nhỉ"; "Làm ăn thì ai cũng ham lợi nhuận, nhưng không thể bất chấp bán rẻ danh dự như vậy được"; "Nghe nói mấy cô này là sinh viên, chả biết sinh viên hay gái nhảy nữa"; "Trông như mấy con lăng quăng vậy"...

Thấy cô gái mặc quần ngắn cũn trên tàu điện, bé trai hành động gây sốc khiến tất cả bàng hoàng Hành động gây sốc của bé trai trên tàu điện đã được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến mọi người bức xúc.

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