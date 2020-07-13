Thấy cô gái mặc quần ngắn cũn trên tàu điện, bé trai hành động gây sốc khiến tất cả bàng hoàng

Thế giới 13/07/2020 15:38

Hành động gây sốc của bé trai trên tàu điện đã được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến mọi người bức xúc.

Vẫn có nhiều phụ huynh giữ quan điểm không vẽ đường cho hươu chạy, không ủng hộ giáo dục giới tính trong nhà trường, lảng tránh trả lời những thắc mắc của con về giới tính, tình bạn, tình yêu… với suy nghĩ lớn lên trẻ sẽ tự hiểu, còn biết sớm thì hư sớm.

Tuy nhiên, nếu trẻ không được tiếp nhận thông tin đúng đắn, chúng sẽ tò mò và tự tìm hiểu từ các nguồn không chính thống. Từ đó trẻ có thể chệch hướng và phạm sai lầm khó có thể sửa chữa.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện về hành động gây sốc của một cậu bé trên tàu điện khiến người đọc rùng mình.

Theo Sohu, bé trai khoảng 10-11 tuổi tiến tới ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp mặc quần short. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi chân thon trắng của cô gái rồi bất ngờ cho tay vào quần "tự xử". 

Sau khi phát hiện, cô gái vô cùng hoảng hốt và đứng dậy bỏ đi ngay lập tức. Một số người ở gần đó đã ghi lại sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội.

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Hành động gây sốc của bé trai khiến tất cả bàng hoàng - Ảnh: Sohu

Bức ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận bức xúc: "Gì vậy trời, biến thái bây giờ nhỏ tuổi thế cơ à"; "Không thể tin nổi! Mong gia đình giáo dục lại cẩn thận chứ để vậy có ngày sẽ hại đến những cô gái khác đấy"; "Ai đó hãy cứu lấy đôi mắt của tôi"; "Trời ơi mị nổi cả da gà luôn rồi"; "Cô gái kia chắc phải sợ lắm nhỉ"...

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