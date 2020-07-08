Chiếc váy đỏ quá bắt mắt khiến nữ khách mời chiếm hết spotlight của cô dâu đã gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một đám cưới ở Ba Lan thu hút sự chú ý của nhiều người và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

"Đám cưới với những khách nữ nóng bỏng nhưng có vẻ chiếc váy mỏng dính kia đã thu hút hết mọi sự chú ý, điều đáng lẽ ra phải dành cho cô dâu", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh.

Nữ khách mời diện váy quá nổi bật gây tranh cãi trên MXH - Ảnh: Reddit

Hình ảnh cho thấy nữ khách mời mặc chiếc váy bằng chất liệu ren mỏng tang, phô da thịt trên cơ thể. Chưa kể màu đỏ của chiếc váy quá bắt mắt và đã vô tình chiếm hết spotlight của cô dâu, người đáng lẽ phải được nổi bật nhất trong ngày trọng đại của mình.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh đã gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người cho rằng nữ khách mời khao khát được làm trung tâm của sự chú ý nên mới diện một chiếc váy gợi cảm và nổi bật như thế đến đám cưới của bạn mình. Số khác lại ủng hộ cô gái, họ cho rằng mặc chiếc váy như vậy đến dự đám cưới của bạn bè cũng không thành vấn đề.

Nhiều ý kiến cho rằng bộ váy không thích hợp khi diện đến đám cưới - Ảnh: Reddit

"Chiếc váy rất đẹp nhưng không phù hợp để đi đám cưới"; "Cô ta muốn được chú ý đến vậy à? Ngay cả trong ngày vui của bạn mình?"; "Chẳng ai cấm khách mời không được nổi bật hơn cô dâu. Nhưng đó là phép lịch sự"; "Hành động kém duyên này chỉ có thể là người yêu cũ chú rể"; "Tôi thấy hoàn toàn ổn nếu đó là đám cưới của tôi. Chiếc váy rất hợp với cô ấy"; "Nếu ai đó xuất hiện trong đám cưới của tôi với bộ váy như vậy, chắc tôi sẽ phải nhìn đến lần thứ 2. Cô ấy rất đẹp!"; "Mọi người chỉ trích cũng chỉ vì cô ấy mặc chiếc váy quá đẹp. Hãy thấy vui vì điều đó"..., dân mạng bình luận.

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