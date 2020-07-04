Đang 'tân hôn' vui vẻ, cô dâu hốt hoảng đưa chú rể vào bệnh viện cấp cứu, nghe bác sĩ nói xong đòi ly hôn ngay lập tức

Thế giới 04/07/2020 16:33

Bác sĩ cho biết chú rể bị suy thận cấp, nguyên nhân đến từ quá khứ phong lưu và thói quen uống rượu thường xuyên của anh ta.

Câu chuyện người đàn ông Trung Quốc nhập viện cấp cứu ngay đêm tân hôn, sau đó vợ anh đòi ly hôn ngay tại bệnh viện hiện đang nhận được sự chú ý của đông đảo người dùng mạng.

Theo Sohu, chú rể tên Tiểu Lưu đã uống rất nhiều rượu trong đám cưới. Dù anh nói không thể uống được nữa, họ hàng và bạn bè vẫn liên tục ép rượu khiến Tiểu Lưu không có cách nào chối từ.

Sau khi tan tiệc, chú rể say bí tỉ và được cô dâu tên Tiểu Lương đưa về phòng. Đến nửa đêm, Tiểu Lương phát hiện chồng thở gấp, chân tay run rẩy không có chút sức lực nào.

Quá sợ hãi, Tiểu Lương lập tức đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Tiểu Lưu bị suy thận cấp. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy Tiểu Lưu bị bệnh thận đã lâu, chức năng thận đã giảm đi rất nhiều. 

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Nam thanh niên bị suy thận cấp vì thường xuyên uống rượu và dùng chất kích thích - Ảnh minh họa: Sohu

Hóa ra nam thanh niên này đã quan hệ nam nữ từ rất sớm, anh ta cũng có vô số bạn tình. Mỗi lần "vui vẻ", Tiểu Lưu lại dùng thuốc kích thích. Bên cạnh đó, nam thanh niên còn thường xuyên phải uống rượu để tiếp khách làm ăn. Khoảng 2 năm trước, Tiểu Lưu bắt đầu cảm thấy sức khỏe yếu hơn nhưng vẫn không đến bệnh viện, mà tự ý uống thuốc mua được ở phòng khám tư.

Vào đêm tân hôn, Tiểu Lưu uống gấp đôi lượng thuốc với hy vọng cô dâu không chê mình "yếu". Chính vì uống quá liều nên nam thanh niên mới bị suy thận đột ngột. Bác sĩ cho biết từ nay anh ta khó lòng làm được chuyện chăn gối, sinh con đẻ cái cũng là chuyện viển vông.

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Cô dâu đau khổ đòi ly hôn - Ảnh minh họa: Sohu

Sau khi biết quá khứ "phong lưu" và tình trạng bệnh của chồng, Tiểu Lương đã đề nghị ly hôn ngay lập tức. Câu chuyện gây sốt mạng xã hội Trung Quốc và được hàng chục ngàn người bàn tán. Hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thương cảm cho cô dâu xui xẻo, đồng thời ủng hộ quyết định dứt tình của cô.

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Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây bão mạng câu chuyện hy hữu

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