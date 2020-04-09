Tổ chức đám cưới bất chấp dịch Covid-19, cô dâu chú rể và 50 khách bị bắt ngay trong buổi lễ

Thế giới 09/04/2020 10:17

Mặc cho chính phủ đã ra lệnh giãn cách xã hội để phòng dịch Covid-19 lây lan, cặp đôi này vẫn tổ chức lễ cưới. Cuối cùng, cô dâu chú rể và 50 vị khách mời đã bị bắt về đồn.

Tính đến sáng nay (9/4), thế giới đã có hơn 1,5 triệu người nhiễm Covid-19. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều nước đã ban hành lệnh giãn cách xã hội để đề phòng dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, vẫn có không ít người xem thường dịch bệnh, bỏ ngoài tai khuyến cáo của chính phủ.

Mới đây, cô dâu, chú rể, mục sư và khoảng 50 khách mời trong một đám cưới tại Nam Phi đã bị cảnh sát bắt giữ vì vi phạm lệnh giãn cách xã hội.

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Cô dâu, chú rể bị bắt vì tổ chức lễ cưới giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh: BBC

Cụ thể, theo tin từ BBC, sự việc xảy ra vào ngày 5/4 vừa qua tại khu vực gần vịnh Richards, tỉnh KwwaZulu-Natal của Nam Phi. Theo đó, để đề phòng dịch Covid-19 lây lan, chính phủ Nam Phi đã ra lệnh phong tỏa cả nước. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn lén lút tổ chức đám cưới. Ngay sau khi hay tin, cảnh sát đã có mặt, bắt giữ ít nhất 53 người bao gồm cô dâu, chú rể, mục sư và khoảng 50 khách mời.

Theo chính quyền địa phương, những người này sẽ sớm hầu tòa và có thể chịu án phạt nặng nếu đám cưới này gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chính phủ.

Hiện tại, Nam Phi là nước có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Châu Phi. Đến sáng 9/4 nước này đã có đến 1.845 ca nhiễm, trong đó có 18 người tử vong. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, từ đầu tuần trước, nước này đã ban bố lệnh phong tỏa 21 ngày.

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Từ khóa:   Nam Phi Covid-19 nhiễm Covid-19

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