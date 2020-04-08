Bất chấp lệnh cấm tụ tập, 40 bác sĩ thực tập ở Tokyo vẫn tham gia tiệc tùng khiến 18 người nhiễm Covid-19

Bất chấp lời cảnh báo của chính phủ, 40 bác sĩ thực tập vẫn tham gia tiệc tùng giữa mùa dịch Covid-19 khiến 18 người mắc bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đội ngũ y bác sĩ ở nhiều quốc gia trên thế giới đang phải làm việc với cường độ cao để cứu chữa các bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn có một số người thiếu ý thức khiến dịch bệnh ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin, đã có khoảng 40 bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Keio tham gia một bữa tiệc lớn bất chấp lệnh cấm khiến 18 người dương tính với Covid-19.

Bệnh viện có nhiều bác sĩ thực tập tụ tập tiệc tùng giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 31/3, một bác sĩ thực tập tại bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, thêm 17 thực tập sinh bệnh viện bị nhiễm Covid-19, có cả những người không tham gia bữa tiệc. Sau đó, người đứng đầu bệnh viện đã phải đứng ra xin lỗi trước truyền thông. Hiện tại, 99 bác sĩ thực tập tại bệnh viện đã được lệnh cách ly tại nhà trong 2 tuần.

Tính đến sáng ngày 8/4, tại Nhật Bản đã có 4.257 người nhiễm bệnh trong đó đã có 93 bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Vào ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng bắt đầu từ 8/4 tại Tokyo, Kanagawa, Saitama, Osaka, Chiba, Hyogo và Fukuoka.

Trước đó tại Mỹ cũng đã xảy ra trường hợp người phụ nữ tổ chức tiệc sinh nhật đình đám với 50 khách mời khiến nhiều người nhiễm Covid-19. Cụ thể, vào ngày 5/3, một người phụ nữ 40 tuổi đã tổ chức tiệc buffet để mừng sinh nhật tại nhà ở Westport, tiểu bang Connecticut (Mỹ). Sau tiệc sinh nhật vài ngày, hơn một nửa khách mời nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Những người này đã vô tình mang mầm bệnh đến nhiều nơi khác.

Một người phụ nữ tổ chức tiệc sinh nhật đình đám khiến nhiều người nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Westport vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào. Sau đó, số ca nhiễm tại đây không ngừng tăng lên.

Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 8/4: Việt Nam thêm 2 ca nhiễm, Mỹ vượt mốc 400.000 ca Hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Số người mắc bệnh và tử vong không ngừng tăng lên, đặc biệt là Mỹ.

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