Bất chấp lệnh cấm tụ tập, 40 bác sĩ thực tập ở Tokyo vẫn tham gia tiệc tùng khiến 18 người nhiễm Covid-19

Thế giới 08/04/2020 09:58

Bất chấp lời cảnh báo của chính phủ, 40 bác sĩ thực tập vẫn tham gia tiệc tùng giữa mùa dịch Covid-19 khiến 18 người mắc bệnh.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đội ngũ y bác sĩ ở nhiều quốc gia trên thế giới đang phải làm việc với cường độ cao để cứu chữa các bệnh nhân. Tuy nhiên, vẫn có một số người thiếu ý thức khiến dịch bệnh ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin, đã có khoảng 40 bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Keio tham gia một bữa tiệc lớn bất chấp lệnh cấm khiến 18 người dương tính với Covid-19. 

dich covid 19 1
Bệnh viện có nhiều bác sĩ thực tập tụ tập tiệc tùng giữa mùa dịch Covid-19 - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 31/3, một bác sĩ thực tập tại bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Sau đó, thêm 17 thực tập sinh bệnh viện bị nhiễm Covid-19, có cả những người không tham gia bữa tiệc. Sau đó, người đứng đầu bệnh viện đã phải đứng ra xin lỗi trước truyền thông. Hiện tại, 99 bác sĩ thực tập tại bệnh viện đã được lệnh cách ly tại nhà trong 2 tuần.

Tính đến sáng ngày 8/4, tại Nhật Bản đã có 4.257 người nhiễm bệnh trong đó đã có 93 bệnh nhân tử vong vì Covid-19. Vào ngày 7/4, Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng bắt đầu từ 8/4 tại Tokyo, Kanagawa, Saitama, Osaka, Chiba, Hyogo và Fukuoka.

Trước đó tại Mỹ cũng đã xảy ra trường hợp người phụ nữ tổ chức tiệc sinh nhật đình đám với 50 khách mời khiến nhiều người nhiễm Covid-19. Cụ thể, vào ngày 5/3, một người phụ nữ 40 tuổi đã tổ chức tiệc buffet để mừng sinh nhật tại nhà ở Westport, tiểu bang Connecticut (Mỹ). Sau tiệc sinh nhật vài ngày, hơn một nửa khách mời nhận được kết quả dương tính với Covid-19. Những người này đã vô tình mang mầm bệnh đến nhiều nơi khác.

dich covid 19 2
Một người phụ nữ tổ chức tiệc sinh nhật đình đám khiến nhiều người nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, Westport vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào. Sau đó, số ca nhiễm tại đây không ngừng tăng lên.

Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 8/4: Việt Nam thêm 2 ca nhiễm, Mỹ vượt mốc 400.000 ca

Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 8/4: Việt Nam thêm 2 ca nhiễm, Mỹ vượt mốc 400.000 ca

Hiện tại tình hình dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến vô cùng phức tạp. Số người mắc bệnh và tử vong không ngừng tăng lên, đặc biệt là Mỹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Nhật Bản nhiễm Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 10 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích