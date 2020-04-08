Cập nhật tình hình Covid-19 ngày 8/4: Việt Nam thêm 2 ca nhiễm, Mỹ vượt mốc 400.000 ca

Tính đến sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 251 ca nhiễm Covid-19 . Trong khi đó, theo số liệu của Worldometers đến sáng nay, trên thế giới đã có 1.430.516 ca nhiễm, trong đó có 82.019 người tử vong. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới ngày 8/4.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cập nhật vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 7/4, hiện có 5 bệnh nhân đang thở oxi. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 8 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 3 ca. Dự kiến sẽ có 3 ca được công bố khỏi bệnh vào ngày 8/4.

Sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm Covid-19 , nâng tổng số bệnh nhân ở nước ta lên 251 người. Trong đó đã có 122 bệnh nhân được chữa khỏi, số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 2.738.

Gần 13.000 người tại Mỹ tử vong vì Covid-19

Tính đến thời điểm 9h sáng 8/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ vẫn đang là quốc gia có số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới với 400.323 ca nhiễm. Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã tăng thêm 33.319 ca. Tới nay, tại Mỹ đã có 12.837 người tử vong. Riêng 24 giờ qua đã có thêm 1.966 người thiệt mạng, đây là con số cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Đã có gần 13.000 người tại Mỹ tử vong vì Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Tính riêng New York, mỗi ngày đều có hơn 500 người tử vong, các công ty tang lễ rơi vào tình trạng quá tải. Chính vì vậy, giới quan chức New York đã đề xuất chôn cất tạm thời các thi thể trong công viên công cộng.

Pháp trở thành điểm nóng mới

Pháp trở thành điểm nóng mới ở châu Âu - Ảnh minh họa: Internet

Hiện tại, Pháp đã trở thành điểm nóng mới của châu Âu khi có đến 1.417 người tử vong trong ngày 7/4, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên 10.328 người. Như vậy, Pháp hiện đang là 1 trong 4 quốc gia có số người tử vong vì Covid-19 cao nhất thế giới, vượt ngưỡng 10.000 người. Nước này đã ghi nhận 109.069 ca nhiễm.

Số ca nhiễm tại Italy tăng chậm

Số ca nhiễm tại Italy tăng chậm nhưng số người tử vong vì Covid-19 vẫn cao nhất thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Trong 24 giờ qua, Italy chỉ ghi nhận thêm 3.309 ca nhiễm, nâng tổng số bệnh nhân tại nước này lên đến 135.586 ca. Đây là tín hiệu tích cực vì đây là ngày có số ca nhiễm mới thấp nhất tại Italy kể từ 19/3 đến nay. Mặc dù chỉ có thêm 604 ca tử vong, nhưng số người thiệt mạng vì Covid-19 tại nước này vẫn đang cao nhất thế giới với 17.127 người.

Trung Quốc gỡ bỏ lệnh phong tỏa Vũ Hán sau hơn 2 tháng chống dịch

Sau hơn 2 tháng chống dịch, thành phố Vũ Hán đã được gỡ bỏ lệnh phong tỏa - Ảnh minh họa: Internet

Vào 0 giờ ngày 8/4, lệnh phong tỏa Vũ Hán đã chính thức được gỡ bỏ. Người dân tại Trung Quốc đã được tự do đi lại tại thành phố này nếu có chứng nhận điện tử được chính phủ cấp chứng minh sức khỏe ổn định. Trong 24 giờ qua, tại Trung Quốc chỉ có thêm 62 ca bệnh mới và 2 người tử vong.

Tín hiệu đáng mừng tại Hàn Quốc

Hàn Quốc cũng đang dần kiểm soát được dịch bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Hàn Quốc từng được xem là “ổ dịch” nghiêm trọng chỉ đứng sau Trung Quốc. Tuy nhiên, vào ngày 7/4 nước này chỉ có thêm 47 ca mới nâng tổng số người bị nhiễm lên 10.331. Dù số bệnh nhân nhiễm bệnh đã vượt ngưỡng 10.000 người nhưng tại Hàn Quốc chỉ có 192 ca tử vong. Tỷ lệ khỏi bệnh tại nước này đạt 65%, trong đó những bệnh nhân tử vong chủ yếu là người già có bệnh nền.