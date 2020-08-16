Thấy bố tỏ vẻ tức giận, bé gái làm nũng cực ngọt khiến ông bố phì cười, bao nhiêu lời trách mắng cũng bay biến hết.

Tình cảm giữa bố và con gái luôn là một điều gì đó vô cùng đặc biệt trong cuộc sống. Đối với các ông bố, việc yêu thương, chăm sóc và lo lắng dường như là "sứ mệnh" cả cuộc đời họ dành cho công chúa nhỏ.

Đàn ông thường không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Tuy nhiên khi họ ở bên con gái lại có xu hướng trở nên dịu dàng, quan tâm. Thậm chí một số người có bản tính nóng nảy cũng có thể trở nên mềm mỏng, khó lòng buông lời trách mắng con gái.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng yêu bé gái làm nũng bố thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Ông bố sau khi đi làm về cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên sofa nghỉ ngơi. Thế nhưng cô con gái sau cả ngày không được gặp bố nên cực kỳ háo hức, liên tục đòi bố chơi chung với mình.

Ông bố giả bộ định đánh con gái - Ảnh: Sina

Ông bố ôm con vào lòng, giả vờ tét vào mông rồi mắng yêu con: "Bố đang mệt mà sao không để bố nghỉ ngơi. Con không nghe lời gì cả".

Thấy vậy, bé gái lập tức nép vào lòng bố làm nũng cực ngọt. Cô bé còn nhìn bố bằng cặp mắt "ngây thơ vô số tội" khiến ông bố trẻ lập tức phì cười, bao nhiêu lời trách mắng lập tức bay biến đi đâu hết.

Ai ngờ 'chiêu cuối' của cô bé quá đỉnh khiến bố chẳng làm gì được - Ảnh: Sina

Khoảnh khắc đáng yêu làm tan chảy trái tim dân mạng - Ảnh: Sina

Loạt ảnh gây sốt mạng xã hội và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ: "Đáng yêu xỉu luôn á trời"; "Không hiểu sao người ta lại trọng nam khinh nữ nhỉ. Riêng tôi rất yêu con gái mình, yêu nhất trên đời luôn"; "Con gái gần gũi, tình cảm với bố mẹ hơn con trai"; "Dễ thương thế, mong là sau này tôi cũng có một cô công chúa"...

Thấy bố dang hai tay nằm ngủ, em bé đã tò mò làm 1 việc không ai có thể ngờ tới Trẻ nhỏ thường tò mò với mọi thứ xung quanh. Thậm chí càng khi còn nhỏ thì trí tò mò của trẻ càng mạnh, vì với bé lúc ấy cái gì cũng mới mẻ cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-bo-gio-tay-dinh-danh-minh-be-gai-tung-chieu-ba-dao-khien-bo-tan-chay-trai-tim-ngay-tap-lu-376153.html